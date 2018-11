Snel meer duidelijkheid over toekomst failliete ziekenhuizen

De gegadigden voor de IJsselmeerziekenhuizen kunnen vrijdag tot 5 uur ’s middags een bod uitbrengen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil meteen daarna in overleg met de bieders, curator en zorgverzekeraar. Hij verwacht dat er woensdagavond een concreet plan ligt.

Volgens Bruins is het nodig om, in afwachting van een eventuele doorstart, de spoedeisende hulp in Lelystad vanaf maandag iedere nacht tussen 22 uur en 8 uur tijdelijk te sluiten. Ook kunnen er vanaf maandag geen nieuwe patiënten meer terecht bij de poliklinieken. Er is onvoldoende personeel, waardoor het ziekenhuis de patiëntveiligheid niet meer kan garanderen.

In ieder geval ziekenhuis St Jansdals in Harderwijk, Stichting Cardiologie Centra Nederland en de Friese Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de Flevolandse ziekenhuizen. Onduidelijk is of de gegadigden ook een bod hebben gedaan.

MC Slotervaart

De curatoren van MC Slotervaart verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het Amsterdamse ziekenhuis. Er zijn meerdere overnamekandidaten, zij mogen de komende dagen een bod uitbrengen.

Curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot spreken van een ‘complexe situatie’, de kans op een succesvolle doorstart is volgens hen dan ook ‘beperkt’. Ondertussen brengt zorgverzekeraar Zilveren Kruis alvast in kaart waar patiëntengroepen bij een definitieve sluiting naartoe kunnen. Ook hier moet volgende week meer duidelijkheid over zijn.

Meerdere partijen hebben interesse getoond in een overname. Dinsdag waren het er nog drie, maar dat aantal is volgens de woordvoerder van het ziekenhuis verder opgelopen. Twee daarvan zijn al naar buiten getreden: een groep medische specialisten van het Amsterdamse ziekenhuis en zorgondernemer Sinan Belhawi.

De specialisten willen ieder 50 duizend euro eigen spaargeld inleggen om het MC Slotervaart open te houden. Ze zijn nu met 46 deelnemers en hebben al 2,3 miljoen euro ingezameld. Belhawi (30) zette de afgelopen jaren verschillende start-ups in de zorg op. Voor de overname heeft hij naar eigen zeggen al investeerders gevonden.