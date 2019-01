Sneeuwval leidt met bijna 2300 kilometer file tot drukste spits ooit, aantal ongelukken valt mee

Het weerbericht van woensdag 23 januari

Na de sneeuw van gisteren blijft het woensdag op de meeste plaatsen droog. Slechts hier en daar, en dan met name in het oosten en noordoosten, kan nog lichte sneeuw vallen. De bewolking overheerst. In het zuidwesten van het land is het plaatselijk nevelig of mistig. Het blijft vandaag koud. De maxima liggen tussen -1 en +1. De wind heeft een oostelijke voorkeur en is meestal zwak, rond windkracht 2.

Later vanmiddag en vanavond klaart het vanuit het noordoosten op. De temperatuur zakt dan flink: de minima komen uit tussen

-2 graden aan zee en -10 graden in het oosten van het land.

Donderdag is het weerbeeld vriendelijker, maar het wordt wel opnieuw koud. De zon laat zich weer zien en het blijft overal droog. Op veel plaatsen blijft het overdag vriezen. Alleen in de kustgebieden kan de temperatuur toteen paar graden boven het vriespunt stijgen. De wind waait uit het zuiden of zuidwesten en is overwegend zwak.

Na donderdag breekt een periode met kwakkelweer aan. Het wordt wisselvallig, met zo nu en dan regen of natte sneeuw. Overdag is het meestal zo’n 3 of 4 graden en in de nachten vriest het licht, soms matig. Het is typisch een periode waarbij het in de nacht en ochtend soms verraderlijk glad kan zijn.

Volgende week blijft het licht winterse weer aanhouden.