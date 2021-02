Sneeuw, ijzel, en de tachtigers moeten hun coronaprik halen. Wat nu?

Mevrouw Lock (91) is een van de eerste negentigplussers die gevaccineerd wordt. Ze haalt haar prik bij het vaccinatiecentrum in een sporthal in Apeldoorn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Vooralsnog blijft 95 procent van de GGD-vaccinatielocaties gewoon open, zegt een woordvoerder. Alleen in Rotterdam is al besloten de kleinschaliger prik- en testlocaties in elk geval zondag en maandag dicht te houden. De grote locaties, in Ahoy en op het vliegveld, blijven wel toegankelijk.

De GGD’s doen er alles aan om het testen en vaccineren zoveel mogelijk door te laten gaan, zeker omdat het prikken nu net op stoom begint te komen, met zo’n 20 duizend vaccinaties per dag. ‘Het zou zo zonde zijn als we nu een dag moeten missen’, aldus de woordvoerder. En dus maken de 25 regionale gezondheidsdiensten afspraken met gemeenten over extra strooien en sneeuwschuiven, verruimen sommige diensten de openingstijden, terwijl andere tijdens de donkere uren juist de deuren sluiten, zijn er extra hosts die mensen van en naar hun auto begeleiden, plaatsen ze extra heaters, en garanderen de diensten dat mensen binnen kunnen wachten.

Wachtrijen

Dat ging eerder deze week mis. Onder andere in Den Bosch, Veghel, Schiphol, Doetinchem en Zwolle (soms in de stromende regen) moesten mensen buiten in de rij wachten voordat ze naar binnen konden. Veel ouderen komen te vroeg voor hun afspraak, mede omdat de priklocaties ver weg zijn en zij geen risico willen nemen hun vaccinatie te missen. Daarbij kost het veel tijd alle gezondheidsverklaringen door te nemen en moet vaker dan de GGD had voorzien een arts ter plekke beoordelen of de medicijnen die een oudere slikt een contra-indicatie voor het vaccin vormen.

Ouderenorganisatie Anbo kijkt dan ook met zorg uit naar komende week. ‘Om de ouderen in de sneeuw en ijzel aan te laten schuiven, lijkt me niet zo’n goed idee. Dat is vragen om heupbreuken en erger’, zegt een woordvoerder.

Mensen kunnen te allen tijde hun afspraak verzetten, zegt de GGD-woordvoerder. ‘En in geval van code rood en we echt dicht moeten, bellen we de mensen zelf.’ Volgens de GGD is er geen gevaar dat ontdooide vaccins nu moeten worden weggegooid. ‘Dat is een kwestie van planning. We ontdooien ze altijd zo kort mogelijk van tevoren.’

IJzel

Ook het RIVM houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De vaccins moeten ook komende dagen weer vanuit de centrale opslag naar de priklocaties worden vervoerd. In geval van ijzel kan dat problemen opleveren.

Ook deze weersituatie laat zien de oplossing om ouderen op centrale locaties te vaccineren ‘niet handig is’, aldus de Anbo. ‘En dan druk ik me voorzichtig uit.’ ‘Een tent neerzetten tegen de sneeuw is hartstikke lief, maar alleen daarmee zijn mensen van 88 natuurlijk niet geholpen.’ De organisatie zegt veel klachten te krijgen van ouderen voor wie het halen van een prik een bezoeking is.

‘De GGD heeft van tevoren niet goed nagedacht over wat deze doelgroep nodig heeft. Velen kunnen niet zo lang staan, moeten geholpen worden bij hun jas aan en uittrekken, bijna allemaal slikken ze medicijnen waar een arts naar moet kijken.’ De logistiek moet daar beter op worden ingericht: meer stoelen, een verwarmde wachtruimte, meer toiletten. ‘Een half stuur staan wachten is best wel een dingetje voor een vrouw van 91’, aldus de woordvoerder.

De echte oplossing, vindt de Anbo, is om met mobiele teams aan de slag te gaan. ‘In het buitenland kan het ook, daar komen ze met omgebouwde bussen naar winkelcentra. Waarom kan dat hier niet?’