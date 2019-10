Sms’jes tonen dat Amerikaanse diplomaten Oekraïne onder druk zetten om Trumps rivaal te onderzoeken

In een telefoontje met Zelenski deed Trump diverse keren een beroep op de president om Biden te onderzoeken, maar het onderzoek kwam nooit van de grond. Beeld AFP

De Democraten, die een impeachment-onderzoek zijn begonnen naar Trump, verdenken de president ervan 250 miljoen dollar militaire steun aan Kiev te hebben gebruikt om Oekraïne te dwingen Biden en zijn zoon Hunter te onderzoeken. Trump ontkent echter zijn macht te hebben gebruikt voor persoonlijk politiek gewin.

De sms’jes werden donderdag aan het Congres gegeven door Kurt Volker, tot vorige week de Oekraïnegezant van de regering-Trump. ‘Zoals ik je over de telefoon zei, vind ik het idioot om veiligheidssteun achter te houden voor hulp bij een politieke campagne’, schrijft Bill Taylor, Amerika’s hoogste diplomaat in Kiev op 9 september aan Gordon Sondland.

Sondland is de ambassadeur van de VS bij de EU. Een week eerder had Taylor zijn bezorgdheid geuit dat het militaire hulppakket werd ingezet in ruil voor een ontmoeting tussen Trump en de nieuwe Oekraïense president Zelenski. ‘Zeggen wij nu dat veiligheidssteun en een gesprek in het Witte Huis afhankelijk zijn van onderzoeken?’, vraagt Taylor.

Adam Schiff, de voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, maakte direct gebruik van de sms’jes om duidelijk te maken dat de regering-Trump Oekraïne flink onder druk zette. Beeld EPA

Machtsmisbruik

De Democraten maakten donderdag meteen gebruik van de sms’jes van Taylor om te benadrukken dat Trumps ‘voor wat, hoort wat’-gesol met belastinggeld hun beschuldiging versterkt dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik.

‘Taylor gaf zijn bezorgdheid weer dat militaire steun en de ontmoeting tussen de twee presidenten in de wacht werden gezet om Oekraïne nog meer onder druk te zetten’, aldus de drie voorzitters van de commissies die het impeachment-onderzoek doen, ‘zodat Oekraïne gevolg zou geven aan de eis van de president om een politiek gemotiveerd onderzoek te beginnen.’

Maar de Republikeinen betoogden dat het bericht van Taylor niets bewijst. Ze wezen op de reactie van Sondland. ‘Bill, ik geloof dat je fout zit als het gaat om de bedoelingen van de president’, schrijft de ambassadeur terug. ‘De president is duidelijk geweest dat er geen ‘voor wat, hoort wat’ in welke vorm dan ook mag zijn.’

Oekraïenegezant Kurt Volker werd donderdag zo’n tien uur lang achter gesloten deuren gehoord door de commissies. Hij was de eerste getuige die was opgeroepen te verschijnen. Uit een bericht van Volker blijkt hoe hij nog uren voor het omstreden telefoongesprek van Trump en Zelenski op 25 juli het corruptie-onderzoek van Kiev verbond aan een bezoek van Zelenski aan de VS.

‘Ik heb bericht van het Witte Huis’, laat Volker weten aan Zelenski’s adviseur Adrei Yermak. ‘Ervan uitgaande dat president Z. Trump ervan overtuigt dat hij zal onderzoeken, zullen wij een datum vastleggen voor een bezoek aan Washington.’ In het telefoontje met Zelenski deed Trump uren later diverse keren een beroep op de president om Biden te onderzoeken, maar het onderzoek kwam nooit van de grond. Biden was vicepresident en belast met de aanpak van de corruptie in Oekraïne terwijl zijn zoon Hunter tegelijkertijd een Oekraïens gasbedrijf adviseerde.