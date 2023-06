Smog werpt leven aan Amerikaanse oostkust terug naar coronacrisis: ‘Iedereen maant elkaar voorzichtig te zijn’

Inwoners van New York maken dinsdag foto's van de skyline van stadsdeel Manhattan, die verborgen gaat achter zware smog. Beeld Ed Jones/AFP

Dag Maral, hoe is het leven in smog gehulde New York?

‘Toen de smog heel erg was, klaagden sommige inwoners dat ze hoofdpijn hadden. Voor kinderen is de smog extra schadelijk, zeker als ze astma hebben. Daarom hebben scholen hun buitenactiviteiten stopgezet. Veel mensen zeggen ook hun afspraken buiten de deur af. Bij een Broadwayshow kreeg dinsdagavond een acteur ademhalingsproblemen, waarna de voorstelling werd stopgezet.

‘Zelf ben ik dinsdag niet buiten geweest. Bij metingen werd de meeste vervuiling in de geschiedenis van de stad geconstateerd, dus ik heb de hele dag binnengezeten met de ramen dicht. Buiten was er een oranje waas. De stad is in een soort planeet veranderd. Iemand zei tegen me: ‘Het lijkt wel Mars en het ruikt naar sigaren’.

‘Voor mensen aan de oostkust is dit best eng, we zijn dit hier niet gewend. De smog beweegt zich nu langs de oostkust richting het zuiden. In Washington is het erg, in Philadelphia en New Jersey ook. In Californië maken mensen op sociale media grapjes over New Yorkers, dat die pas nu door lijken te hebben hoe slecht het gesteld is met het klimaat. Dit maken zij al te vaak mee.’

Doet het leven in de stad denken aan de coronatijd?

‘Het is veel rustiger dan normaal, ja. De winkels zijn wel open, maar veel mensen lopen wel met mondkapjes. Iedereen stuurt elkaar berichten dat je voorzichtig moet zijn. De overheid heeft geen officiële waarschuwing verstuurd naar mobiele telefoons. Tijdens de overstromingen in de zomer van 2021 gebeurde dat wel. Dat laat zien dat de overheid niet voldoende voorbereid was op de huidige situatie.’

Maakt deze smog de Amerikanen duidelijk dat er geen plek veilig is voor klimaatverandering?

‘Voor een deel van Amerikanen is dit een teken dat het klimaat voor onze neus aan het veranderen is, ja. Ik denk dat dat besef nu wel indaalt. De smog trekt nu weg, maar de kans is groot dat de problemen later deze zomer terugkomen – en daarna nog vaker.’

The New York Times concludeert dat Noord-Amerika ‘niet is voorbereid op de gevaren van de nabije toekomst’. Krijgt de Amerikaanse overheid kritiek op haar omgang van de smog?

‘Je hoort nog niet zoveel kritiek vanuit de samenleving. Als er in Nederland iets misgaat, kijken we al snel naar de overheid. In de Verenigde Staten gebeurt dat minder. Mensen hier hebben meer het idee dat pech bij het leven hoort.

‘Dat is in dit geval jammer, want het Witte Huis heeft zelf toegegeven dat de smog een gevolg is van klimaatproblemen. De politiek kan er wel degelijk iets tegen doen. Hoewel Biden veel investeert in het klimaat heeft hij kort geleden ook weer nieuwe olieboringen goedgekeurd in Alaska. In maart kreeg de president veel kritiek omdat hij goedkeuring gaf aan een groot project van olieconcern ConocoPhillips. Klimaatactivisten waarschuwden dat nieuwe investeringen in fossiele energie tot meer uitstoot leiden.’

Komt het klimaat door deze smog hoger op de politieke agenda te staan?

‘Over het algemeen is het klimaat hier minder een politiek onderwerp dan in Nederland. Een deel van de Democratische Partij is er wel mee bezig, maar het is niet zo dat er in de hele samenleving zorgen over het klimaat bestaan. Op Fox News zeggen ze bijvoorbeeld dat de smog niets met klimaatverandering te maken heeft. En dat die helemaal niet schadelijk is voor mensen, maar een natuurlijk gevolg van de bosbranden.

‘Klimaatactivisten zullen deze smog wel aangrijpen om aandacht te vragen voor het klimaat. Ik ben benieuwd of dat effect heeft, want de smog komt nu voor in delen van de VS waar mensen zich toch al zorgen maakten over het klimaat. Ik weet niet of dit ook tot discussies leidt in de zuidelijkere, conservatievere staten.’