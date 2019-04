Smeekbede Forum vindt geen gehoor: Eerste Kamer stemt ‘gewoon’ over klimaatwet

Goedemiddag,

Al voor de intrede van Forum voor Democratie toont de Eerste Kamer haar politieke gezicht. Nee, uitstel van de stemming over de Klimaatwet is niet aan de orde. En nee, Europese verdragen hoeven voortaan geen strengere behandeling te ondergaan - zelfs niet als de opstellers van dat plan al dertien jaar naar groen licht smachten.

Senaat stemt ‘gewoon’ over Klimaatwet

Ondanks de smeekbede van Forum voor Democratie stemt de Eerste Kamer volgens planning over de Klimaatwet, die de klimaatdoelen van Nederland voor de komende 30 jaar vast moet leggen. De huidige senaat is niet bereid een uitzondering te maken en de stemming uit te stellen tot FvD, dat het verzet tegen de Klimaatwet tot speerpunt maakte in de voorbije campagne, binnenkort haar intrede maakt.

Het is een fikse tegenvaller voor Henk Otten, de aanstaande fractievoorzitter van FvD in de Eerste Kamer. Hij schreef vorige week in een laatste poging een brief aan Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol over deze ‘minachting van de kiezer’, die bij de Provinciale Statenverkiezingen toch een duidelijk geluid had laten klinken. Volgens Otten zou een snelle stemming over de Klimaatwet ‘het vertrouwen in de Haagse politiek’ schaden.

De sterke man achter de FvD-schermen schreef ook de afzonderlijke fractievoorzitters. Zonder succes, zo blijkt, nu zij niet hebben ingestemd met het doorschuiven. De entree van FvD zou in de praktijk overigens weinig hebben veranderd: ook in de nieuwe senaat kan de Klimaatwet naar verwachting op een ruime meerderheid rekenen.

Wetsvoorstel-met-een-baard redt het niet

Tien jaar duurden de omzwervingen van de Griekse held Odysseus, die bij thuiskomst op Ithaka wel weer zijn geliefde Penelope in de armen mocht sluiten. Een wetsvoorstel van Kees van der Staaij en Mat Herben legde een nog langere reis af, maar voor de SGP’er en ex-LPF’er blijft een zoete afloop uit: na dertien jaar wachten stemde de Eerste Kamer vandaag hun voorstel om strenger naar Europese verdragen te kijken zonder blikken of blozen weg.

Van der Staaij en Herben, die inmiddels alweer geruime tijd van het Haagse toneel is verdwenen, wilden dat grote Europese verdragen voortaan door een tweederde meerderheid in het parlement zouden worden goedgekeurd. Nu is voor goedkeuring een gewone meerderheid nodig. De verandering zou de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel versterken, probeerde Van der Staaij vanochtend bij WNL het tij nog te keren. ‘Dan kun je zeggen: als wij onze zin niet krijgen, gaat dit nooit door met een tweederde meerderheid het parlement komen.’

De meeste partijen lieten zich niet overtuigen. Ook de VVD niet, hoewel die partij in 2015 in de Tweede Kamer nog vóór het wetsvoorstel stemde. Bij de VVD-senatoren bestonden grote twijfels over de effectiviteit van het wetsvoorstel. De noodzakelijke goedkeuring van zo'n grote meerderheid zou bovendien een onnodig hoge drempel opwerpen, vreesden zij.

Europese integratie boven alles, concludeert een teleurgestelde Van der Staaij. ‘De kiezers zijn 23 mei aan zet!’

Vertrek zonder deal? Dan liever weer uitstel

Wat Stef Blok betreft krijgt het Verenigd Koninkrijk wél wat FvD niet kreeg: uitstel. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het op de lange baan schuiven van de Brexit altijd nog te prefereren boven een vertrek zonder deal, dat ook de Nederlandse economie fors zal schaden. ‘Als daarvoor meer tijd nodig is, dan moeten we die geven.’

Blok zei dat voorafgaand aan een Europese top over de Brexit - de zoveelste, inmiddels. In andere landen begint het geduld met de Britten op te raken. Vooral Frankrijk kan niet wachten tot het VK de deur definitief achter zich dichttrekt. Toch verwacht Blok dat de andere 27 EU-lidstaten langer uitstel niet zullen blokkeren als puntje bij paaltje komt. ‘Uiteindelijk begrijpen ook de collega’s wel dat een harde Brexit voor veel schade zal zorgen.’

Thierry-dood-paf-schreeuwer voor rechter

Het OM eiste vandaag een werkstraf van 180 uur (waarvan 60 voorwaardelijk) tegen de vrouw die wordt verdacht van het bedreigen van Thierry Baudet. ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’, riep de 21-jarige Nijmeegse in maart bij een antiracismedemonstratie. Een leus die volgens de beklaagde ‘grappig’ was bedoeld, en zeker niet als oproep om actie tegen de FvD’er te ondernemen. ‘Ik zou het heel erg vinden als Baudet wordt vermoord.’

Woede om wegblijven ‘onfatsoenlijk’ Shell

‘Ze weigeren gewoon te komen. Een belediging van de democratie.’ Briesend stond PvdA-Kamerlid Henk Nijboer de camera's van RTL Nieuws te woord over het wegblijven van Shell bij een hoorzitting over belastingontwijking volgende week. Het bedrijf, beducht op te verwachten kritiek, laat zich liever vertegenwoordigen door VNO-NCW. Ongekend, vindt Nijboer. ‘Als de Tweede Kamer je uitnodigt, hoor je te komen. Ik laat het hier niet bij zitten.’

Denk en PVV sturen minima naar Twente

Een onwaarschijnlijke samenwerking bij de stemming over de dure redding van FC Twente, gisteren in de gemeenteraad van Enschede. Tegenpolen Denk en de PVV sloegen er de handen ineen en eisten per wedstrijd 250 vrijkaarten plus een consumptiebon voor de armen in de stad. Na overleg met de directie van FC Twente werd het aantal vrijkaarten voor armlastige Enschedeërs verhoogd tot 1965: het oprichtingsjaar van de club.

Vrouwonvriendelijke CDA’er krijgt standje

‘Meneer Van Dam, meneer Van Dam, nee, meneer Van Dam!’ Kamervoorzitter Arib wist vanmiddag niet wat ze hoorde: zei CDA-Kamerlid Chris van Dam nu echt dat hij ‘al lang geleden heeft afgeleerd’ om tussen twee kibbelende vrouwen in te gaan staan? ‘Wat is dit voor een opmerking’, beet Arib hem toe. ‘Neem het terug!’

