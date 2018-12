Smartwater van Coca-Cola ‘beloond’ met Gouden Windei: ‘Gewoon duur water’

Lege Coca-Cola flesjes tijdens een expositie in een museum in Atlanta. Beeld AP

De nieuwe ‘winnaar’ weet zijn product goed te verkopen, met de slogan ‘inspired by clouds crispy smartwater’, maar volgens Foodwatch gaat het hier ‘gewoon om duur water’. Bijna eenderde van de 12 duizend consumenten die aan de online-verkiezing deelnamen, verkoos het smartwater van Coca-Cola tot Gouden Windei van het jaar.

‘Dit gedestilleerde water (water laten verdampen en dan weer laten neerslaan) met wat toegevoegde onschuldige normale mineralen is moeilijk doen om niks’, meldt Foodwatch op haar website. ‘Nou ja niks; Coca-Cola laat je er wel voor betalen. Voor zo’n flesje van 0,6 liter betaal je 82 cent, terwijl een huismerk mineraalwater in dezelfde winkel 39 cent kost voor 1,5 liter. Dat is per slok dus al snel vijf keer zo duur, in plastic verpakt.’

Foodwatch raadt consumenten die ‘echt inspired by clouds zijn’ aan om gewoon uit de kraan te drinken. ‘Scheelt een hoop plastic en dan verstoor je het klimaat ook minder; de wolken zullen je eeuwig dankbaar zijn.’

Tweede in de verkiezing (met 16 procent van de stemmen) is Venco honingdrop met 150 keer meer suikers dan honing. Aldi Culinella Olijf, met eenvijfde aan olijfolie, is als derde geëindigd. De supermarkt liet al weten het product aan te zullen passen.

Maisbrood zonder maismeel

Vorig jaar werd Jumbo Goudeerlijk boerenmaisbrood gekozen tot het meest misleidende product. Het zelfbenoemde ‘goudeerlijke’ maisbrood wordt door Jumbo gebakken zónder maismeel. Het heeft alleen wat maisstukjes ter decoratie en krijgt een maisachtig geel kleurtje door toevoeging van kurkuma.

In 2016 werd het drankje met blauwe bosbes en framboos van Healthy People ‘bekroond’ met een Gouden Windei. Volgens Foodwatch bevat het drankje van Healthy People vooral goedkope appel- en druivensap en slechts 12 procent bosbes en 1 procent framboos. Bovendien is het product helemaal niet zo ‘healthy’, want het bevat meer suikers dan Coca-Cola.

Met de jaarlijkse Windeiverkiezing vraagt Foodwatch aandacht voor voedselfraude. Fabrikanten passen volgens de waakhond nog altijd op grote schaal misleidende reclame toe om hun producten te verkopen en krijgen daar te veel ruimte voor.