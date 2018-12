Sluiting overheid VS duurt vrijwel zeker tot in het nieuwe jaar

Medewerkers van de Transportation Security Administration (TSA) controleren passagiers op de luchthaven Reagan National Airport in Washington. Zij worden echter niet doorbetaald. Beeld AP

Dit betekent dat de ruzie zal uitdraaien op het eerste grote conflict tussen president Trump en de nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen verloren hun flinke meerderheid bij de tussentijdse verkiezingen in november.

De sluiting van ministeries en andere overheidsdiensten duurt nu al bijna een week. Honderdduizenden ambtenaren zijn getroffen, evenals burgers die geen gebruik meer kunnen maken van overheidsdiensten. Een kwart van de overheid, zo’n vijftien ministeries en tientallen instanties, is gesloten omdat Trump en de Democraten geen akkoord kunnen bereiken over verbetering van de bewaking van de grens met Mexico.

Trump wil zo’n 5 miljard dollar voor de bouw van een muur maar de Democraten willen niet verder gaan dan 1,3 miljard dollar voor hekken langs de grens. De Democraten vinden een muur zinloos en niet effectief om de stroom illegalen tegen te houden. Beraad in de Senaat leverde donderdag niets op waarna de vergadering al na een paar minuten werd geschorst.

Op de National Mall in Washington stapelt het vuil zich op vanwege sluiting van overheidsdiensten zoals de National Park Service. Beeld EPA

Onbetaald thuis

Op maandag is er een nieuwe zitting maar verwacht wordt dat dit weer niets zal opleveren. De eerstvolgende vergadering is dan op 2 januari. Ook in het Huis is de verwachting dat er niet meer gestemd zal worden in de komende dagen. Wel proberen leiders van beide partijen in de wandelgangen een compromis te bereiken, maar zij zijn niet optimistisch.

Dit betekent dat een deel van de nationale parken gesloten zal blijven, rechtszaken verdaagd zullen worden en zo’n 380 duizend ambtenaren gedwongen thuis moeten zitten zonder doorbetaald te worden. Nog eens 420 duizend ambtenaren moeten wel door blijven werken maar krijgen voorlopig geen salaris.

De Democraten in het Huis willen van hun nieuwe meerderheid gebruik maken door volgende week een wet aan te nemen om de overheidsdiensten weer te openen. ‘Als zij het niet doen voor 3 januari, dan doen wij het’, aldus de Democraat Jim McGovern, die vanaf volgende week de leiding krijgt over een belangrijke Huis-commissie. ‘Wij gaan ons als volwassenen gedragen en ons werk doen.’

This isn’t about the Wall, everybody knows that a Wall will work perfectly (In Israel the Wall works 99.9%). This is only about the Dems not letting Donald Trump & the Republicans have a win. They may have the 10 Senate votes, but we have the issue, Border Security. 2020! Donald J. Trump

Veto Trump

Maar de kans is klein dat deze wet tot iets zal leiden zonder medewerking van de Senaat. In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid en anders heeft president Trump altijd zijn veto nog. ‘Dit gaat niet over de muur’, twitterde Trump donderdag. Hij beloofde zijn aanhangers tijdens de presidentsverkiezingen dat er een muur zal verrijzen aan de grens met Mexico om een einde te maken aan de stroom migranten die de VS proberen binnen te komen.

Trump: ‘Dit gaat alleen over de Democraten die niet willen dat Donald Trump en de Republikeinen een overwinning boeken.’ Hij waarschuwde dat hij van de grensbewaking een groot onderwerp zal maken in 2020 tijdens de strijd om zijn herverkiezing.