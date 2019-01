Sluiting dreigt voor het Haagse Bronovo-ziekenhuis, bekend van vele koninklijke bevallingen

Het Bronovo-ziekenhuis. Beeld ANP

Dat blijkt uit een vertrouwelijk ‘herstructureringsrapport’ waar het lokale medium Den Haag Centraal de hand op wist te leggen en dat ook de Volkskrant in bezit heeft.

Het Bronovo is onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) dat met het Westeinde en het Antoniushove drie ziekenhuizen heeft in Den Haag en het aangrenzende Leidschendam. Eind vorig jaar maakte HMC bekend ‘verkenningen’ uit te voeren over de toekomst van de locaties, en dat eind januari een definitieve beslissing zal worden genomen. Maar in het rapport dat is opgesteld in opdracht van de raad van bestuur staat zwart op wit dat het openhouden van drie locaties ‘geen realistische mogelijkheid voor de toekomst van HMC’ is. Alle zorg concentreren in één ziekenhuis – het Westeinde – is ook geen optie: dat zou een verbouwing van 651,1 miljoen euro vergen, een zo omvangrijk bedrag ‘dat verondersteld mag worden dat hiertoe bij banken geen bereidheid bestaat om dit in te vullen.’

Een herstructurering is hard nodig, stelt het rapport, omdat de financiële prestaties van HMC sterk achterblijven bij die van vergelijkbare ziekenhuizen. In 2018 is het bedrijfsresultaat ‘nul dan wel licht positief’. Maar al in 2019 stijgen de kosten zo hard dat ‘de zorgopbrengsten dat tempo niet zullen bijhouden.’

Volgens het rapport wordt het Bronovo dit jaar al afgebouwd tot weekziekenhuis, in het weekend gaat het dicht. Ook de spoedeisende hulp en de beroemde verloskunde-afdeling, waarvan de verbouwing in 2012 nog door koningin Máxima werd heropend, moeten sluiten en gaan over naar het Westeinde, de verloskunde eerst in een tijdelijke huisvesting.

Overcapaciteit

Met de sluiting van het Bronovo kan het HMC met driehonderd medewerkers minder toe. Bovendien zou verkoop van de grond 30 miljoen euro op moeten leveren. Een woordvoerder van HMC wil niet op het rapport reageren. ‘Er zijn meerdere rapporten. We zijn nu met alle betrokkenen in gesprek. Op 24 januari geven we meer duidelijkheid.’

De waarschijnlijke sluiting is een gevolg van de overcapaciteit aan bedden in met name de grote steden in de Randstad, zegt gezondheidseconoom Wim Groot. ‘De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen daalt al jaren, verreweg de meeste behandelingen vinden plaats op de polikliniek of de dagbehandeling. Daar zijn geen bedden meer voor nodig.’

Zeker fusieziekenhuizen, die meerdere locaties hebben, zijn dan erg genegen om zorg in minder locaties te concentreren om geld te besparen. ‘De afgelopen twintig jaar zijn er al veel ziekenhuislocaties gesloten in Nederland, en dit zal niet de laatste keer zijn.’ Volgens Groot is er nog altijd sprake van een inefficiënt ziekenhuisgebruik in Nederland. ‘Operatiekamers zijn vaker leeg dan in gebruik. Ga op een vrijdagmiddag maar eens een ziekenhuis in; dan kun je een kanon afschieten zonder iemand te raken.’