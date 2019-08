Sluiting Amsterdamse vuilverbranding leidt tot slibcrisis in heel Nederland

Waterzuiverings installaties van de AEB vuilverbrander. Door gebrek aan capaciteit in Amsterdam worden nu vrachtwagens met slib naar Terneuzen gereden om het daar te verbranden. Beeld Guus Dubbelman

Vooral het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft grote problemen. ‘We zitten in een crisis’, zegt dijkgraaf Gerhard van den Top. Het zuiveringsslib van alle elf rioolzuiveringsinstallaties van AGV wordt al jaren bij AEB verbrand. ‘Plotseling kon het nergens meer heen.’ Bij andere slibverbranders kan hij er niet mee terecht, want er was al een tekort aan verbrandingscapaciteit.

De bufferruimte zat in korte tijd propvol, bassins liepen vol, ettelijke tonnen slib kwamen in het Noordzeekanaal terecht. Het reinigingsproces dreigde te verstikken. ‘En dan zouden de Amsterdammers de wc niet meer kunnen doortrekken.’ De crisis bij AEB leidde eerder al tot grote problemen met de verbranding van bedrijfsafval. Dat wordt nu elders deels gestort en deels verbrand.

Elke dag moet AGV 250 ton slib kwijt. Er werden vrachten slib naar de Wieringermeer gereden, en naar Delfzijl; daar ligt nu vierduizend ton. Maar uit Delfzijl moet het alweer weg, en de enige plek waar het heen kan is de andere kant van het land: Terneuzen. ‘Als we Terneuzen niet hadden, liep het zuiveringsslib nu al lang het Noordzeekanaal in, en dat wil je echt niet.’

Reis van 620 kilometer

Zelden zal rioolslib zulke afstanden hebben afgelegd als nu. Van Amsterdam via Delfzijl naar Terneuzen: het slib heeft er al een reis van 620 kilometer op zitten, maar ook Terneuzen is een tijdelijke locatie. Daar is het bassin vol in januari, al mag het slib er blijven liggen tot volgend jaar september. Dan moet het er weer weg zijn, al is nog onbekend waarheen.

Voor het slib dat vanaf januari volgend jaar geen plek heeft, leek er een tijdelijk depot te komen in de Amsterdamse haven. De aanleg was al begonnen, maar die is stilgelegd. Dijkgraaf Van den Top: ‘Omliggende bedrijven, waaronder Starbucks (dat daar vlakbij een eigen koffiebranderij heeft, red.) hadden bezwaren.’ Tot diep in vorige week was er nog de hoop dat de gemeente Lopik toestemming zou verlenen voor een tijdelijke stort, maar ook die zei uiteindelijk nee.

Voor de komende maanden is de afvoer van het slib geregeld. Van den Top hoopt dat AEB daarna weer op volle toeren draait en het AGV-slib weer kan verwerken. Maar het waterschap bereidt zich ook al voor op scenario’s zonder de Amsterdamse vuilverbrander. ‘We weten nog niet wat Amsterdam besluit met AEB te doen.’ Voor het geval AEB definitief stopt met slib verbranden, werkt AGV aan alternatieven. Een mogelijkheid is zelf een vuilverbranding bouwen, ‘maar dat duurt zeven jaar’. Een andere optie is zich aansluiten bij een nieuw te bouwen vuilverbranding van HVC in Alkmaar. ‘Dat duurt zeker twee jaar.’ Tot die tijd ziet hij maar één oplossing: tijdelijk opslaan of definitief storten.

De crisis kost het waterschap ‘vele miljoenen’. Of de 1,3 miljoen burgers in het gebied, dat zich uitstrekt van Utrecht tot en met Amsterdam, daarvan de rekening krijgen, kan Van den Top nog niet zeggen. ‘Dat hangt ervan af of we de schade kunnen verhalen op AEB.’