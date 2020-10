Sluimerende politieke onrust in Thailand escaleert

Met waterkanonnen probeert de Thaise politie betogers in Bangkok weg te jagen. Beeld EPA

Met de aanhoudende protesten escaleert de sluimerende politieke onrust in Thailand, die in februari begon met een verbod op een bij jongeren razend populaire politieke partij. Aanvankelijk eisten de overwegend jonge demonstranten vrijlating van gearresteerde activisten en het aftreden van premier Prayuth Chan-ocha, die in 2014 via een militaire coup aan de macht kwam en via betwiste verkiezingen nu aan het hoofd staat van een burgerregering.

In de loop van het jaar kwamen daar steeds meer eisen bij, zoals politieke hervormingen, het herschrijven van de grondwet, het beëindigen van de invloed van het Thaise leger op de politiek en, ongekend voor Thailand, inperking van de macht van het Thaise koningshuis. Politieke onrust en militaire staatsgrepen komen regelmatig voor in Thailand, maar kritiek op de 300 jaar oude monarchie staat gelijk aan een revolutie. De protestgeneratie zegt slechts te willen dat de steenrijke koning Maha Vajiralongkorn ‘met zijn tijd meegaat'.

Woensdag verstoorden demonstranten een rondrit van de koningin en haar zoon door langs de route hun vaste protestgebaar te maken – drie opgestoken vinger, geïnspireerd op de film The Hunger Games – en te blijven staan toen de zachtgele koninklijke auto langsreed. Thai vereren hun vorsten als goden en dan is het gebruikelijk om op de grond te gaan zitten als er een lid van het koningshuis in de buurt is.

Twee mannen zijn gearresteerd wegens hun aandeel in het protest tegen de koninklijke stoet. Bij een veroordeling lopen ze kans op een levenslange gevangenisstraf. Als bewezen wordt dat het leven van de koningin in gevaar was kunnen ze zelfs de doodstraf krijgen. Tijdens de rondrit ontstonden ook aanvaringen tussen pro-monarchistische demonstranten, protesterende studenten en 15.000 politiemensen.

Noodtoestand

Donderdag kondigde premier Prayuth de noodtoestand af. Groepen van meer dan vier mensen zijn verboden, net als het verspreiden van informatie die ‘de orde en nationale veiligheid bedreigen’. Hij liet tienduizenden demonstranten verwijderen die voor zijn kantoor kampeerden om hem tot aftreden te dwingen. Prayuth weigert dat en zegt desnoods een avondklok in te voeren om de orde te herstellen.

Vrijdag waren er toch ruim tweeduizend demonstranten op de been. De politie spoot de menigte onder met water, dat volgens ooggetuigen prikte door chemische stoffen, die blauw kleuren zodat deelnemers en omstanders bij protesten gemakkelijk te herkennen en arresteren zijn, aldus ooggetuigen. De demonstranten verweren zich naar Hongkongs voorbeeld met paraplu’s. Ze hebben aangekondigd zaterdag opnieuw de straat op te gaan.