Slowaakse zakenman opnieuw vrijgesproken voor moord op onderzoeksjournalist en zijn verloofde

Marián Kocner in 2021 in de rechtszaal. Beeld AFP

De moord op Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová, toen beiden 27 jaar oud, in februari 2018 was een grote schok voor Slowakije. Intimidatie van en geweld tegen journalisten kwam zeker in de jaren negentig vaker voor, maar nooit was er een moord gepleegd. De moord leidde tot grootschalige demonstraties en het aftreden van de regering van premier Robert Fico, die nauwe banden had met Kocner. Kuciak stond bovendien op het punt om te publiceren over een omvangrijk corruptieschandaal dat liep van de regering van Fico naar de Italiaanse maffia ’Ndrangheta.

De Slowaakse rechtbank oordeelde vrijdag echter dat er onvoldoende bewijs is om Kocner aan te wijzen als opdrachtgever van de moord. ‘Een hoge mate van verdenking is niet genoeg’, aldus de rechtbank. ‘In geval van twijfel moet de verdachte het voordeel van de twijfel krijgen.’ Kocner’s medeverdachte Alena Zsuzsová werd wel schuldig bevonden van opdracht tot moord, en is veroordeeld tot 25 jaar cel.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Ján Kuciak was een jonge, ambitieuze onderzoeksjournalist. Voor online platform Aktuality deed hij maandenlang onderzoek naar een crimineel netwerk in het oosten van het land dat miljoenen aan Europese landbouwsubsidies zou hebben doorgesluisd naar de ‘Ndrangheta. Een van de betrokkenen werd later de hoogste adviseur van premier Fico. Ook publiceerde Kuciak negen artikelen over Kocner, waarin hij onder meer bewijs leverde voor belastingfraude. Kocner belde Kuciak op en dreigde hem onder druk te zetten totdat hij ‘nooit meer iets schreef’. Kuciak deed kort voor de moord aangifte, maar kreeg geen gehoor bij de politie.

Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová.

Kocner en Zsuzsová werden in 2020 ook al vrijgesproken voor betrokkenheid bij de moord op Kuciak, toen eveneens vanwege een gebrek aan bewijs. Net als in 2020 stemden vrijdag twee rechters tegen de veroordeling van Kocner en één voor. Destijds werden twee huurmoordenaars wel veroordeeld tot celstraffen van 23 en 25 jaar. Een tussenpersoon die kroongetuige was geworden, en Kocner aanwees als brein achter de aanslag, kreeg 15 jaar. Het Hooggerechtshof zette in 2021 een streep door de vrijspraak van Kocner en Zsuzsová omdat de lagere rechtbank het bewijsmateriaal niet juist had beoordeeld.

De openbaar aanklagers baseerden hun aanklacht tegen Kocner en Zsuzsová op berichten die ze op de gekraakte telefoon van Kocner vonden. In één van de chatberichten, kort voor de moord verstuurd, schrijft Zsuzsová aan Kocner dat ‘het project’ hoogstwaarschijnlijk ‘deze week uitgevoerd’ zal worden. Op de avond van de moord werden er vanaf Kocners telefoon vier emoticons verstuurd, met een doodskop als laatste in het rijtje. Ook een nieuwe analyse van de berichten tussen de twee was voor de rechtbank niet genoeg voor een veroordeling van Kocner.

De 60-jarige Kocner, die momenteel een celstraf van 19 jaar uitzit wegens fraude, zei tijdens het proces dat hij ‘geen heilige, maar ook geen moordenaar’ is. Hij heeft altijd beweerd dat de chatberichten nep zijn en dat hij niets met de moord te maken had. Voor Zsuzsová komt haar veroordeling bovenop een gevangenisstraf van 21 jaar voor betrokkenheid bij de moord op een burgemeester.

Bij het horen van het vonnis verlieten de ouders van Kuciak en zijn verloofde de rechtszaal. ‘Het is niet logisch’, zei Jozef Kuciak, de vader van de vermoorde journalist, over de verschillende vonnissen voor Kocner en Zsuzsová. Zlata Kusnírová, de moeder van Kuciaks verloofde, sprak van ‘een schande voor ons rechtssysteem’. Ze kondigde aan dat ze opnieuw beroep aan zullen tekenen bij het Hooggerechtshof.

Verslaggevers zonder Grenzen, een organisatie die opkomt voor de rechten van journalisten, schrijft in een reactie dat het vonnis ‘een bittere nasmaak achterlaat’. De organisatie is blij met de veroordeling van Zsuzsová, maar noemt de vrijspraak van Kocner een ‘debacle’. ‘Volledige gerechtigheid is niet geschied.’