Slotervaartziekenhuis op de veiling: complete operatiekamers gaan in de verkoop

Van hartmonitor tot botvijl, van blaasscanner tot infuuspomp: echt alles moet weg. De inboedel van het failliete Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam gaat vanaf deze week online in de uitverkoop. Duizenden kavels zullen in acht etappes onder de hamer komen.

Met de opbrengst hoopt curator Marc van Zanten fondsen te werven ter compensatie van in elk geval een deel van de schuldeisers van de zorginstelling, die op 25 oktober failliet werd verklaard. De schulden van het Slotervaart worden geschat op 40- tot 50 miljoen euro. Zoveel zal de veiling vermoedelijk niet opbrengen, maar het is een begin.

Veilingmeester Teun van Leeuwen van Troostwijk Veilingen laat donderdag op de eerste verdieping van het spookachtig lege hospitaal enkele topstukken zien: twee cardiovasculaire röntgenapparaten en een goed onderhouden MRI-scanner. Voor beide geldt: bieden vanaf 10 duizend euro. Dat is slechts een fractie van de prijs die ooit voor de apparaten is betaald. De MRI-scanner werd in 2006 aangeschaft voor rond de 1 miljoen euro. Destijds was het de stilste MRI-scanner van Nederland, prijst het aanwezige hoofd radiologie zijn kindje aan.

MRI-scanner - Kavel 1 - bieden vanaf 10.000 euro Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Apparatuur in goede staat

De veilingmeester verwacht belangstelling van onder meer Oost-Europese en Aziatische ziekenhuizen. ‘Het is moderne apparatuur in goede staat. Tot de dag van het faillissement was alles nog in gebruik.’

Volgens Van Leeuwen hebben zich al veel belangstellenden uit andere landen bij de curator gemeld met interesse in de apparatuur. Daarvan is donderdag op de veilingsite nog niet veel te zien, al is er wel al 120 euro geboden op een echoapparaat en een tientje voor een operatielamp. ‘Dat is gebruikelijk’, zegt Van Leeuwen. ‘Kopers wachten doorgaans tot de laatste dag en bieden vlak tegen de deadline aan.’

Liposuctie zuigcanule - Kavel 306 - bieden vanaf 100 euro Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In principe kan iedereen met interesse bieden op de kavels, maar voor sommige scanapparaten – die met een radioactieve bron – is een speciale vergunning nodig bij de koper voor bezit en transport. Omdat het ontmantelen en vervoeren van de inboedel van de afdeling radiologie waarschijnlijk het meeste tijd zal vergen, komt die nu als eerste op veiling. Vanaf 20 maart gaan vervolgens complete operatiekamers en de bijbehorende bedden en chirurgische gereedschappen in de verkoop. Daarna volgen de inventaris van de polikliniek, de verpleegafdelingen, de kantoren en de facilitaire dienst. De bedoeling is dat het ziekenhuis in de loop van juni leeg is.

Cardiovasculair röntgenapparaat - Kavel 2 - bieden vanaf 10.000 euro Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Weefselarchief

Behalve het verkopen van de inventaris worstelt curator Van Zanten met nog een paar andere ingewikkelde vraagstukken, zoals het onderbrengen van 4 kilometer aan papieren patiëntendossiers op een andere locatie. Bij wet is bepaald dat die dossiers tot 15 jaar na de laatste behandeling moeten worden bewaard. Een ploeg werkstudenten zit deze weken in de kelder van het Slotervaart die dossiers door te ploegen – alles wat ouder is dan 15 jaar wordt vernietigd. Naar verwachting blijft er dan nog 3 kilometer papier over. Ook de dossiers met stukjes weefsel van patiënten moeten worden verhuisd. Het Amsterdams Medisch Centrum heeft zich opgeworpen om dit weefselarchief te gaan beheren.

Dan is nog de vraag wat er met het gebouw moet gebeuren. Volgens Van Zanten heeft zich al een aantal potentiële kopers gemeld. De gemeente Amsterdam heeft echter een zogeheten voorkeursrecht op het pand gevestigd, waardoor zij de eerste optie krijgt om het ziekenhuis te kopen. De curator gaat hierover spoedig met de gemeente in gesprek.