Slob: Eindexamencijfers VMBO Maastricht tellen, gemiste schoolexamens moeten opnieuw

De eindexamenresultaten van de leerlingen op het VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Leerlingen krijgen daarmee de tijd om de gemiste schoolexamens in te halen. Dat heeft minister Arie Slob woensdagmiddag bekendgemaakt.

Minister Arie Slob in gesprek met een groep leerlingen van het in opspraak geraakte VMBO Maastricht. Foto ANP

De centrale examens in april en mei zijn bij de Maastrichtse middelbare school wel goed afgenomen, zo blijkt uit onderzoek. Deze examens hoeven dan ook niet opnieuw te worden gemaakt en de bijbehorende resultaten worden gehandhaafd. Wel moeten de scholieren alle opdrachten en toetsen die vallen onder de schoolexamens en niet – of onvoldoende – gedaan zijn, alsnog maken.

De maatregel van de minister wijkt af van het examenreglement, maar hij ziet gezien de ‘unieke’ situatie geen andere mogelijkheid. Slob wil dat de vmbo-leerlingen zo min mogelijk slachtoffer worden van ‘wanbestuur van de school’.

De beslissing biedt echter ‘geen enkele garantie op succes’, zegt Slob. ‘Wel biedt het de leerlingen in elk geval de kans om hun diploma alsnog te halen.’

Fouten

De eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht werden vorige week ongeldig verklaard. Tijdens de schoolexamens werd door de school een groot aantal fouten gemaakt. Zo vulden docenten geen cijfers in en werden bepaalde toetsen niet afgenomen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de inspectie maakten vervolgens per individueel geval de balans op en bekeken wat nodig was om leerlingen alsnog te laten slagen.

De minister weerlegt het feit dat het alleen om administratieve fouten zou gaan. ‘Dat is een gotspe’, aldus Slob. Er zouden nog veel meer fouten zijn gemaakt bij de schoolexamens die gedurende de afgelopen twee jaar zijn afgenomen. Inmiddels zijn er al enkele bestuursleden opgestapt. Zelf voerde Slob de afgelopen dag enkele gesprekken met verdrietige en boze Maastrichtse scholieren.

De vmbo-leerlingen hebben nog tot 1 januari 2019 om met hun huidige eindexamencijfers een diploma te halen.

