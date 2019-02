Slob: begrip voor vierdaagse schoolweek

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs (ChristenUnie). Beeld ANP

Slob wijst erop dat veel leerkrachten die voorheen ter vervanging werden ingezet, nu vast in dienst zijn bij de scholen. Daardoor kan minder goed geanticipeerd worden bij ziekte. ‘De uiterste optie is dat men klassen één dag naar huis stuurt,’ antwoordde Slob dinsdag in de Tweede Kamer op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Uit peilingen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1400 leidinggevenden in het onderwijs blijkt dat 80 procent van de Nederlandse schoolleiders de afgelopen weken op zoek moest naar vervanging, vaak vanwege zieke leerkrachten. In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf voor klas staan; in een derde van de situaties kon geen oplossing worden gerealiseerd.

Structureel

Volgens Asscher heeft het onderwijs niet met tijdelijke problemen te maken, maar zijn de personeelstekorten structureel. De PvdA-voorman bepleit meer geld voor het onderwijs om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken. Daarvoor is volgens hem een hogere uitgave nodig dan het kabinet voor ogen heeft. Asscher vroeg Slob om ‘deze crisis aan te grijpen’ het regeerakkoord open te breken.

Het verzoek vond geen weerklank bij Slob. De minister schetste in een brief aan de Tweede Kamer de verwachting dat het stijgende aantal vacatures in het primaire onderwijs de komende jaren terugloopt. Tijdens het vragenuur refereerde hij dinsdag aan de groeiende groep mensen vanuit andere sectoren die de overstap naar het onderwijs maken. Slob constateerde ook dat er meer animo is onder gestopte leerkrachten voor een terugkeer voor de klas.