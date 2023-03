Slinkende raketvoorraad dwingt Russen tot andere strategie: specifiekere aanvallen op kleinere schaal

Oekraïense militairen schieten op een drone in de omgeving van Bachmoet, 20 maart 2023. Beeld AFP

Omdat de wapenfabrikanten door de westerse sancties niet aan onderdelen kunnen komen, heeft Rusland grote moeite om nieuwe hightechraketten te produceren. Volgens Vadym Skibitsky, plaatsvervangend directeur bij de Oekraïense militaire inlichtingendienst GUR, kan het Russische leger door de tekorten nu nog maar een paar keer per maand een grote aanval uitvoeren. Deze zijn minder grootschalig dan eind vorig jaar, toen het offensief begon om de Oekraïense elektriciteits-en watervoorziening plat te leggen.

De Russen schoten toen begin oktober in twee dagen 84 Kalibrs en andere kostbare raketten af. Geschat werd dat alleen al deze aanval tussen de 1,1 en 1,6 miljard dollar kostte. Skibitsky: ‘In oktober voerden de Russen één keer per week massale beschietingen uit, daarna één keer per tien tot veertien dagen. Nu kunnen ze niet meer dan twee keer per maand een aanval organiseren omdat het noodzakelijk is dat ze een bepaald aantal in reserve moeten hebben.’

De recente wijziging van de Russische strategie, gericht op het militair harder treffen van het Oekraïense leger, blijkt volgens de GUR uit de laatste luchtaanvallen, met name van de afgelopen week. Tijdens twee dagen van aanvallen waren volgens de dienst voornamelijk militaire faciliteiten, logistieke bases en verzamelplaatsen van het leger het doelwit.

Details

Volgens Skibitsky lijkt het erop dat de Russen nu proberen het Oekraïense oorlogsvermogen aan te tasten. ‘In Novomoskovsk en Zjytomyr waren olie-en brandstofopslagplaatsen het doelwit’, aldus GUR-topman tegen het Oekraïense persbureau RBC over de aanvallen van dinsdag en vorige week vrijdag. ‘In het district Javoriv waren er ook aanvallen. Wat waren de belangrijkste doelen? Het ging om logistieke systemen van onze troepen en verzamelplekken met militair materieel.’

Het is ongebruikelijk dat de Oekraïners zoveel details prijsgeven over de militaire doelwitten die bij de drone- en raketaanvallen worden bestookt. Meestal meldt Kyiv dat flats en energie-en waterkrachtcentrales zijn geraakt. Rusland probeert al maanden vooral de energievoorziening te treffen om de Oekraïners te demoraliseren. Kyiv beschuldigt de Russen ervan met name de Iraanse kamikazedrone Shahed te gebruiken als ‘terreurwapen’.

‘Meer dan 20 Iraanse moordzuchtige drones, plus raketten, talloze beschietingen, en dat allemaal in één nacht van Russische terreur tegen Oekraïne’, twitterde president Volodymyr Zelensky over de aanvallen van dinsdag. Hij plaatste ook een video waarop is te zien hoe in Zaporizja een flat langs een drukke weg plotseling frontaal wordt getroffen. Volgens het leger werden die nacht zestien Shaheds neergehaald en vielen er in de regio Kyiv vier doden.

Geslonken arsenaal

Hoeveel hightechraketten Rusland nog over heeft na dertien maanden vechten, is niet duidelijk. Volgens tellingen van Oekraïne, die niet zijn bevestigd door de VS en onafhankelijke bronnen, is het arsenaal flink geslonken. De spionagedienst schat dat er nog maar 15 procent over is. Zo zou van het aantal kruisraketten van het type Kh-55 en X-101, die naar verluidt zo’n 13 miljoen dollar per stuk kosten, nog maar 47 van de 810 over zijn.

De Russische luchtmacht schiet deze langeafstandskruisraketten met een bereik van 2.500 kilometer af vanaf zware bommenwerpers boven de Zwarte Zee. Van een andere veelgebruikte kruisraket, de Kalibr, zou Rusland ook weinig meer hebben. Slechts 58 van de 725 die Moskou had bij de start van de invasie, zouden nog beschikbaar zijn. De Kalibr, waarmee doelen tot op 700 kilometer kunnen worden bestookt, wordt voornamelijk afgeschoten door onderzeeërs en raketschepen van de marine die opereren in de Zwarte Zee.

Zelensky geen doelwit

Rusland mag dan meer belangrijke militaire doelwitten onder vuur nemen, de Oekraïense legertop, het ministerie van Defensie en Zelensky zelf zijn voor Moskou nog altijd geen grote prioriteit. Zelensky, die als opperbevelhebber van het leger een legitiem militair doelwit is, bezocht de afgelopen dagen in alle vrijheid legereenheden in de regio Donetsk. Hij ging uitgebreid op de foto met soldaten bij Bachmoet, dat vrijwel omsingeld is door de Russen.

Ook bezocht de president het bevrijde Cherson. Het opperbevel in Moskou kon het allemaal live op televisie zien. Rusland beschikt over de Kinzhal, een hypersonische raket met een snelheid van zo’n 12 duizend kilometer per uur, om militair razendsnel toe te slaan. De Russen zijn het eerste land in de wereld die dit ‘wapen van de toekomst’ in een oorlog hebben gebruikt.

Maar Moskou is nog niet zo ver gegaan om met de Kinzhal, waarvan 50 van de 68 nog over zouden zijn, Zelensky, zijn paleis en het militaire hoofdkwartier in Kyiv aan te vallen. Tijdens de Golfoorlogen van 1991 en 2003 ging het Amerikaanse leger wél gericht achter president Saddam Hussein aan en werden zijn paleizen en belangrijke ministeries in de as gelegd.