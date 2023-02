Slimme pil, voor uw spijsverteringskanaal

Beeld AFP

Even de darmen bestuderen om te kijken wat er mis is, daarvoor hebben artsen anno 2023 al aardig wat mogelijkheden. Opensnijden met een scalpel bijvoorbeeld, maar dat is nogal ingrijpend. Turen door een camera op een dunne flexibele slang, zoals bij een endoscopie, is ook een optie, maar alles behalve comfortabel voor de patiënt.

Onderzoekers van Caltech University werken daarom aan een slimme pil, die ze op de millimeter nauwkeurig kunnen volgen. Zo kunnen artsen de hele reis door het spijsverteringssysteem volgen om een idee te krijgen wat de klachten van de patiënt kan verklaren.

Voor zo’n exacte plaatsbepaling is een omringend magnetisch veld nodig. Bij experimenten met varkens werd het magnetisch veld gecreëerd op een koker waar de dieren doorheen liepen, maar de techniek zou voor mensen geïntegreerd kunnen worden in een rugtas of jas. Zo kun je de hele dag informatie verzamelen over het binnenste van de patiënt. Verder onderzoek moet de pil onder meer goedkoper maken. Ook moet de pil binnenkort op commando medicijnen kunnen afgeven op een gewenste locatie, bijvoorbeeld precies waar een tumor zit.