Slimme horecaondernemer biedt wandeltocht op Koningsdag, mét gehaktbal of snack

Wandelaars lopen langs de Leidse Rijn in De Meern. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Harry Vesseur wil altijd ‘mensen blij maken’, maar als fervent fan van de monarchie op Koningsdag net iets meer. Normaal doet hij dat als ’Party Harry’, volgens zichzelf ‘de onbekendste zanger met meer dan honderd boekingen per jaar’. Zeker met Koningsdag zit zijn agenda bomvol, omdat hij, ondanks die onbekendheid, één ding naar eigen zeggen toch heel goed kan: ‘een feestje maken’.

Maar in tijden van een pandemie is Vesseur toch vooral ‘Ballen Harry’, de eigenaar van de gelijknamige foodtruck die lokale media ‘de gehaktbalkoning van Apeldoorn’ noemen. De afgelopen maanden vond hij een gat in de stadsmarkt, bovenop ‘de lekkerste en gezelligste ballen van Nederland’: wandeltochten, met opdrachtjes die klanten langs allerlei plekken in Apeldoorn leiden. In aanloop naar Koningsdag heeft Vesseur een speciale editie bedacht, met vragen over het standbeeld van Wilhelmina, paleis Het Loo en al het andere oranjegetinte dat de Gelderse stad te bieden heeft.

Vesseur verwacht dinsdag een drukke dag. En daar zou hij wel eens gelijk in kunnen krijgen: zijn gehaktbaltocht is een van de weinige activiteiten die is toegestaan op deze Koningsdag. De traditionele feesten, rommelmarkten en gesprekjes met het staatshoofd vinden wel plaats, maar vanuit eigen huis, achter een beeldscherm. Terwijl het volk juist naar buiten wil, met een zonnige dag in het verschiet. Politievakbonden en burgemeesters verwachten grote, moeilijk handhaafbare druktes op straat.

Hoe kun je een dag buiten van Koningsdag genieten en toch mensenmassa’s vermijden? Volgens Dick Steenks, secretaris De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, weet één activiteit gevrijwaard te blijven van alle coronarestricties: het wandelrondje. De laatste maanden werden al steeds meer culinaire tours en puzzeltochten georganiseerd door het land. Rond Koningsdag hebben enkelen een oranjegetinte versie opgetuigd.

Wie dezer dagen dus een gehaktbal bij Vesseur koopt, wordt daarna door hem naar straten als de Alexanderlaan, de Emmalaan en Koningin Hortenselaan gestuurd. Ook een stukje langs de Grote Kerk, met het Wilhelmina-standbeeld. ‘En wie echt de pas erin heeft’, zegt Vesseur, ‘kan ook nog helemaal langs Het Loo lopen.’ Op die plekken heeft hij een vraag gelieerd aan de omgeving voor hen bedacht.

Kleur van de gerechten

Tussendoor worden de lopers getrakteerd op allerlei ‘smeuïge weetjes’ over de Oranjes. Verhalen ‘die niet zo handig zijn om in de krant te vertellen’, denkt Vesseur, maar die bijdragen aan wat de gehaktbalkopers toch ‘een gezellig uitje’ vinden.

Rondom de Zevenhuizerplas, nabij Rotterdam, is het doel van de tocht van culinaire aard. De ‘Smaakwandeling’ rondom het meer, een tocht van zo’n zes kilometer, leidt langs zes plekken waar wandelaars een ‘Take Away’ kunnen meenemen. Eenmaal is dat koffie of thee, en andere keer een alcoholvrije cocktail en vier keer een snack.

Het Koningsdag-gevoel wordt vooral opgeroepen door de kleur van de gerechten bij enkele deelnemende restaurants, schetst Winni Boetje van medeorganisator Meiden met Smaak. ‘Op een locatie wordt bijvoorbeeld zoete aardappel-pompoensoep geserveerd. En voor kinderen een oranje suikerspin.’

Zelf gaat Boetje ook de tocht maken, met haar man en dochter. Dat doet ze altijd bij de wandelactiviteiten die zij organiseert, om ‘even te kijken of alles goed gaat’. Dat gaat het altijd, zegt Boetje, want ‘dit kun je wel aan de horeca toevertrouwen’.

Vesseur moet zelf aan de slag. Eerst, in de ochtend, als Party Harry. ‘Ik ben geboekt om op te treden voor verstandelijk gehandicapten. Dus moet ik in mijn eentje in een grote zaal staan en dat wordt dan uitgezonden bij mensen thuis. Dan hebben zij ook wat.’

‘Superleuk’, volgens Vesseur. Maar na afloop moet hij snel door, want zijn alter ego wordt in de foodtruck verwacht. ‘Mensen in Apeldoorn houden erg van Koningsdag. Daarom ook dat we zo’n oranjegetinte route hebben uitgezet. Dit wordt echt heel gezellig.’