Sleept Kaag het Ceta-verdrag over de streep?

De ministers Blok en Kaag woensdag tijdens het Ceta-debat. Beeld ANP - Koen van Weel

Goedemiddag,

Het is een prima dag voor de politieke liefhebbers: het debat over het Ceta-verdrag zet alle fracties op scherp.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

DEBAT VAN DE DAG

Handel met Canada

Wie nog niet in de gaten had dat het Ceta-debat op het scherp van de snede gevoerd zou worden, werd vanmiddag al in de eerste minuut wakker geschud door D66-leider Rob Jetten. Hij eiste dat de voormalige PvdA-bewindslieden Asscher en Ploumen zich onverwijld zouden melden in de vergaderzaal om uit te komen leggen hoe zij tot hun nieuwe standpunt zijn gekomen. In de vorige regeerperiode hoorden zij immers nog tot de pleitbezorgers van het verdrag - Ploumen onderhandelde het zelf uit - maar nu in de oppositie zijn zij tegen.

Kansloos verzoek uiteraard - fracties beslissen nou eenmaal zelf wie zij naar een debat sturen - maar de toon was gezet: de enige drie overtuigde voorstanders van het handelsverdrag met Canada (VVD, CDA en D66) zetten alle zeilen bij om vandaag in elk geval in de Tweede Kamer een meerderheid achter het verdrag te krijgen. Om te beginnen moet daartoe coalitiepartner ChristenUnie binnenboord komen.

Of dat lukt, horen we waarschijnlijk pas volgende week bij de stemming. Het kabinet zal daarbij ook goed letten op het standpunt van met name 50Plus en de SGP, want dat lijkt de enige route die wellicht ook in de Eerste Kamer nog kan leiden tot een meerderheid.

Intussen benutten de meeste fracties het debat om hun standpunten nog eens vet aan te zetten. Daarbij zitten de verkiezingen van 2021 al bij velen in het achterhoofd.

Zie bijvoorbeeld de reacties van VVD-Kamerlid Arne Weverling en D66-leider Rob Jetten op het betoog dat GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks hield tegen het verdrag. Diks sprak van een ‘ontzettend teleurstellend verdrag, alleen gericht op economisch gewin ten koste van mens, dier, natuur, milieu en klimaat'. En van de Canadese ‘nietsontziende wreedheid tegen dieren, die we niet op onze Europese borden moeten willen hebben'.

Maar toen zij schoorvoetend erkende dat het verdrag op veel fronten een verbetering is van de huidige handelsafspraken, sloeg Jetten toe met het terugkerende verwijt uit de formatie van 2017: ‘GroenLinks is niet in staat om te onderhandelen en te geven en te nemen. Als GroenLinks niet 100 procent haar zin krijgt, gaat ze aan de zijlijn staan schreeuwen.’

Waarop Weverling hem bijviel met het verwijt dat GroenLinks vrijblijvende getuigenispolitiek bedrijft: ‘Dit gaat een heel lange, treurige dag worden. Alle linkse hobby’s worden betaald door handel en door banen.’

Een lange dag wordt het zeker. Minister Kaag komt pas vanavond aan haar verdediging toe. Al is het alleen maar omdat FvD-leider Thierry Baudet liefst vier uur spreektijd heeft aangevraagd. En hij was om 16.30 uur nog lang niet aan de beurt.

Wie intussen alles over het Ceta-verdrag wil weten, kan hier terecht bij Volkskrant-verslaggever Arnout Brouwers.

GETAL VAN DE DAG

569

Staatssecretaris Broekers-Knol. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Het aller-aller-allerlaatste Nederlandse asielzoekerspardon heeft 569 asielkinderen en hun 502 volwassen familieleden alsnog aan een verblijfsvergunning geholpen. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers aan de Tweede Kamer. Het kabinet besloot een jaar geleden nog één keer met de hand over het hart te strijken en een groep schrijnende gevallen onder de minderjarige asielzoekers toch te laten blijven. Dat zijn kinderen die op dat moment al langer dan vijf jaar in Nederland in de asielprocedure zaten. Het ‘nog eenmaal, maar daarna nooit weer’-pardon kwam er omdat het CDA van gedachten veranderde en rebelleerde tegen het regeerakkoord, waarin de VVD had laten vastleggen dat er beslist geen nieuw kinderpardon zou komen.

Een sterke lobby in diverse media knakte echter de politieke wilskracht en resulteerde in dit ‘vooruit, nog één keer dan’-asielpardon. Broekers meldt dat de IND 1100 kinderdossiers tegen het licht heeft gehouden. Daarvan voldoet dus iets meer dan de helft aan de toelatingsvoorwaarden. De andere helft moet alsnog terugkeren naar het land van herkomst. Tenzij er over pak ‘m beet vijf jaar een nieuw pardon komt natuurlijk.

ONDERTUSSEN IN DE SP

Fractie in staking

SP-leider Lilian Marijnissen. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Breda kan bogen op misschien wel een politieke primeur. De voltallige gemeenteraadsfractie van de SP laat de zetels in de raadszaal voorlopig onbezet, maakte het landelijk partijbestuur dinsdag bekend. De Bredase fractievoorzitter Bas Maes verklaart desgevraagd aan Volkskrant-verslaggever Yvonne Hofs dat hij en zijn fractiegenoten er geestelijk doorheen zitten na een tumultueus verlopen afdelingsvergadering op 22 januari.

Het burgerraadslid Maurice Spapens kreeg bij die gelegenheid een kaakslag van een ander SP-lid en ook zijn er volgens Maes doodsbedreigingen geuit tegen meerdere raadsleden. Wat de reden is van dit hoog oplopende interne conflict wil Maes niet zeggen. Mogelijk draait de ruzie om SP-raadslid Boi Boi Huong. De rest van de fractie vindt dat zij niet functioneert en wilde haar op de bewuste ledenvergadering uit de fractie zetten. Huong is inmiddels geschorst en staat niet meer als gemeenteraadslid op de SP-site vermeld.

Het landelijk partijbestuur heeft een commissie ingesteld die de gemoederen in het Bredase tot bedaren moet brengen. Totdat die commissie is uitgesust, laten Maes en zijn mede-SP’ers het raadswerk even voor wat het is. Maes: ‘Wij vinden het heel vervelend voor onze achterban, maar die bedreigingen maken ons het werken nu even onmogelijk.’ Hij hoopt dat de SP’ers over een maand ‘het best wel rechtse college’ weer van repliek kunnen dienen.

EN DAN DIT NOG

Geen genade

De Belastingdienst is soms niet alleen snoeihard tegen burgers maar ook tegen de eigen ambtenaren. Een hoge ambtenaar van de dienst is eind vorig jaar eerst met verlaagd salaris op non-actief gezet en daarna ontslagen nadat hij had gemeld dat zijn vrouw een fout had gemaakt in haar belastingaangifte. Voor die houding wordt de dienst nu teruggefloten, door de politiek en door de rechter.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.