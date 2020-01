‘Slechts’ 283 vliegdoden, 2019 is daarmee een relatief veilig jaar in de luchtvaart

Reddingwerkers bij het vliegtuigwrak van Ethiopian Airlines, na de grootste crash van 2019 met 157 doden. Beeld AP

In 2019 vonden op een totaal van 39 miljoen vluchten twintig dodelijke ongelukken plaats in de burgerluchtvaart, die resulteerden in 283 dodelijke slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Aviation Safety Network van de Roosendaalse luchtvaartexpert Harro Ranter. Qua dodelijke slachtoffers was 2019 het op twee na veiligste jaar uit de luchtvaartgeschiedenis, qua aantal dodelijke ongelukken het op zes na veiligste. Het veiligste jaar ooit blijft 2017, toen er slechts tien dodelijke ongelukken en 44 luchtvaartdoden vielen te betreuren. Sinds het annus horribilis 1972 – 65 dodelijke ongelukken en 2.472 doden – is vliegen steeds veiliger geworden.

De gezagvoerder van een Convair C-131B Samaritan was op 8 februari het eerste dodelijke slachtoffer in de burgerluchtvaart, toen zijn vrachttoestel 50 kilometer ten oosten van Miami in de Atlantische Oceaan stortte na problemen met de motor. Zijn co-piloot overleefde het ongeluk. Het laatste dodelijke ongeluk van 2019 vond op 27 december plaats in Kazachstan, toen een Fokker 100 na het opstijgen vanaf de luchthaven van Almaty snel hoogte verloor en zich in een gebouw boorde. Twaalf van de 101 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Het zwaarste ongeluk was met afstand de vliegramp van de Boeing 737 Max 8 nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Zes minuten na het opstijgen vanaf Bole International Airport stortte Ethiopian Airlines vlucht 302 neer op een akker nabij het dorpje Bishoftu. Geen van de 157 inzittenden overleefde het ongeluk. Sinds de vliegramp in Ethiopië en de 189 doden bij het ongeluk van een Boeing 737 Max 8 in Indonesië op 29 oktober 2018 houdt Boeing zijn 737 Max-toestellen aan de grond.

Na Ethiopische het zwaarste ongeluk van 2019: de Aeroflot-vlucht 1492 bij Moskou, waarbij 41 van de 78 inzittenden omkwamen. Beeld REUTERS

Opvallend was het relatief grote aantal dodelijke ongelukken in Noord-Amerika: elf, meer dan de helft van het totaal. Vijf daarvan vonden plaats in afgelegen en/of ruige delen van Canada en Alaska, een probleemgebied voor de luchtvaart, constateert Ranter. In Rusland vonden twee dodelijke vliegtuigongelukken plaats, waaronder het op een na zwaarste ongeluk van het jaar: op 5 mei verongelukte Aeroflot-vlucht 1492 tijdens een noodlanding bij luchthaven Sjeremetjevo, vlak bij Moskou. Daarbij kwamen 41 van de 78 inzittenden om het leven.

2019 zal ook als het jaar de boeken ingaan waarin Airbus de grote concurrent Boeing (voorlopig) afloste als ’s werelds grootste vliegtuigfabrikant. Behalve de goede prestaties van het Europese Airbus, dat een recordaantal van 863 toestellen afleverde in 2019, is de wisseling van de wacht vooral te danken aan de rampspoed bij Boeing. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant houdt na de twee vliegrampen in Indonesië en Ethiopië noodgedwongen zijn bestseller Boeing 737 Max aan de grond. Tegen het einde van november had Boeing dit jaar nog maar 345 nieuwe toestellen afgeleverd, waarmee het bedrijf op koers was voor het slechtste jaar in meer dan een decennium, aldus persbureau Reuters.