Slappe bodem houdt trein weg van zes maanden oud station bij Zwolle

Het is een spiksplinternieuwe treinhalte op een tracé dat 26 miljoen kostte. Maar treinen zullen voorlopig niet stoppen op station Zwolle Stadshagen. Dat is de tussenstand in een conflict tussen Overijssel, Zwolle, Kampen en vervoerder Keolis aan de ene kant en Prorail aan de andere. Omdat de spoornetbeheerder zich op de bodemgesteldheid heeft verkeken kan Stadshagen niet meedraaien in de dienstregeling.

Station Stadshagen ligt aan het Kamperlijntje, een stuk spoorlijn van anderhalve eeuw oud en 13 kilometer lang tussen Zwolle en Kampen. Tot een jaar geleden werd er op het tracé gereden met dieseltreinen. De lijn werd geëlektrificeerd, maar enkele dagen voor er in december treinen zouden gaan rijden bleken die daar niet in volle vaart over te kunnen razen. De ondergrond bleek ondanks bodemonderzoeken toch te zompig. Er mag maar 100 kilometer per uur worden gereden, om ontsporingen te voorkomen.

Het Kamperlijntje, zegt Prorail, is ingericht op treinen die 140 kilometer rijden. De seinen en borden zijn erop afgestemd. Nu de trein langzamer moet rijden, sluit die niet aan op de rest van de dienstregeling. Om Zwolle en Kampen toch volgens het boekje aan te doen, zoeft het Kamperlijntje sinds december station Stadshagen voorbij en lopen de ruim 21 duizend bewoners van deze vinexwijk een vervoersmiddel mis.

De afgelopen maanden is er druk gestudeerd op een oplossing. Prorail rekende liefst 42 mogelijke scenario’s door. Versteviging van het spoorbed kost tussen de 35- en 100 miljoen euro en vergt vier tot zes jaar. Er is gedacht aan aanpassingen aan station Zwolle, zoals een loopbrug of een rollend trottoir, om de overstaptijd te bekorten. Maar ook die oplossingen zijn te duur en de tijdwinst te gering.

Afgelopen vrijdag zouden de betrokken partijen de een oplossing bekendmaken. Maar Overijssel en Keolis hielden een aparte persbijeenkomst, net als Prorail. Volgens de provincie en de vervoerder kan de trein Stadshagen niet aandoen, Prorail zegt van wel. Dat wil tijdelijk een extra machinist op de trein zetten zodat de trein in 4 minuten kan ‘keren’ in plaats van 7. Met de tijd die wordt gewonnen is een stop op Stadshagen mogelijk. Kosten volgens Keolis: 8 ton per jaar.