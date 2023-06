Slapen in de Ziggo Dome of onder aluminiumfolie op het station: treinstoring schopt reisplannen van tienduizenden passagiers in de war

Reizigers in de rij op Amsterdam Centraal, maandagochtend. Beeld Pauline Niks voor de Volkskrant

Een lange rij reizigers staat maandagochtend voor de balie van NS International. De meesten hebben aan één hand de rolkoffer of rugzak en in de andere hand de smartphone. Vrijwel allemaal hebben ze een blik in de ogen die het midden houdt tussen vermoeidheid en nervositeit.

Zie de 27-jarige Floris uit Brussel, met zijn overdreven grote hoodie en sprekende bruine ogen. Hij was het weekend op bezoek bij zijn geliefde in Amsterdam en stond zondagmiddag klaar om huiswaarts te keren. Belangrijk, want daardoor zou hij ruim op tijd komen voor zijn eerste werkdag als systeembeheerder.

Maar in plaats van achter een bureau staat Floris maandagochtend duimendraaiend op het station. Vanwege de storing is hij Amsterdam niet uitgekomen, nu waagt hij een nieuwe poging. Zijn nieuwe werkgever heeft begrip voor de situatie, zegt Floris met ernstige blik, ‘maar dit is geen goed begin’.

Concert Harry Styles

Floris kon de nacht bij zijn vriendin in Amsterdam doorbrengen, maar veel anderen troffen het zondagavond slechter. Neem de 50 duizend concertgangers die naar popster Harry Styles (Johan Cruijff Arena) of metalband Ghost (Afas Live) kwamen kijken. Met kunst en vliegwerk – extra metro’s, af en aan rijdende taxi’s – wisten de meesten uiteindelijk de weg naar huis te vinden. Zo’n 150 mensen moesten uiteindelijk overnachten in de aanpalende Ziggo Dome. In slaapzakken die concertorganisator Mojo in allerijl uit haar opslag uit Emmeloord had gehaald.

Utrecht was iets beter voorbereid. De Jaarbeurs, al jaar en dag opvang in geval van calamiteiten, opende haar deuren. Gemeenteambtenaren en medewerkers van het Rode Kruis waren aanwezig. De ruim 180 reizigers kregen krentenbollen, bolletjes met ham of kaas en drinken geserveerd.

Isolatiedekens

Elders in het land brachten reizigers, vooral toeristen in Amsterdam, de nacht door in een stationshal. Ze kregen aluminium isolatiedekens uitgedeeld tegen de kou. ’s Ochtends konden ze een gratis kop koffie of thee halen. Voor een toiletbezoek à 0,70 cent moesten ze zelf opdraaien.

De meeste reizigers konden maandagochtend, toen het treinverkeer met horten en stoten op gang kwam, weer op pad. Alleen voor internationale reizigers bleef de onzekerheid voortduren. De 74-jarige Rita de Coursey uit Haarlem wilde samen met haar Amerikaanse nichtje Kendra Flory (41, uit Phoenix) naar Hamburg. Die reis liep anders dan verwacht.

De Coursey: ‘De treinen uit Haarlem reden niet, dus we moesten een taxi nemen. Van de chauffeur hoorden we voor het eerst over de treinstoring.’ Nu zit het tweetal te wachten tot ze worden omgeboekt. ‘Als ik de NS-meneer mag geloven, krijgen we nieuwe kaartjes. Maar hij heeft ons wel gewaarschuwd dat er nog wel meer reizigers mee moeten, dus ik hoop dat we mee kunnen. En niet hele reis hoeven te staan.’