‘Slag om de poppetjes’ in Brussel begonnen: machtsstrijd op drie fronten over EU-topbanen

Begroeting der premiers op de EU-top: Xavier Bettel van Luxemburg, Mark Rutte, de Britse Theresa May, en Charles Michel van België. Beeld Reuters

De slag om ‘de poppetjes’ die komende vijf jaar de koers van de EU bepalen, speelt zich af op drie fronten: tussen de lidstaten, tussen de regeringsleiders en het Europees Parlement en in het parlement.

Bij aankomst op de speciale ‘topbanen-top’ in Brussel, sprak Merkel onomwonden haar steun uit voor haar landgenoot Manfred Weber als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Weber is de Spitzenkandidat van de Europese Volkspartij (christendemocraten), die zondag de Europese verkiezingen won.

Macron op zijn beurt noemde verschillende kandidaten – de PvdA’er Frans Timmermans, de Fransman Michel Barnier en de Deense Concurrentiecommissaris Margrethe Vestager – maar uitdrukkelijk niet de naam van Weber. ‘Het moet een charismatische persoonlijkheid zijn', aldus Macron na afloop van de ontmoeting met zijn EU-collega’s. Franse diplomaten laten al wekenlang weten dat Weber ‘noch het charisma noch de de ervaring heeft om de Commissie te leiden'.

De Spaanse socialistische premier Pedro Sánchez acht Timmermans de aangewezen man om huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op te volgen. Premier Mark Rutte hield zich op de vlakte: ‘Alles wat ik nu over namen zeg komt de kansen voor die persoon niet ten goede.’

De speciale EU-top twee dagen na de uitslag van de Europese verkiezingen was het startschot voor een verbeten gevecht om de meest invloedrijke posities in de EU. Komende maanden moeten er nieuwe voorzitters worden aangewezen voor de Europese Commissie, de Europese Raad (opvolger EU-president Donald Tusk), de ECB (opvolger Mario Draghi) en het Europees Parlement (opvolger Antonio Tajani) alsook een nieuwe EU-buitenlandchef (opvolger Federica Mogherini). Tusk kreeg van de leiders de opdracht met alle hoofdsteden en het parlement te overleggen, om eind juni een akkoord te bereiken over alle topbanen.

Prioriteiten

Rutte wil dat eerst wordt vastgesteld wat de prioriteiten voor de EU de komende jaren zijn. ‘Ik wil geen unie van dingetjes maar van een paar grote dingen.’ Bij die strategische agenda moeten vervolgens de juiste personen gevonden worden om haar uit te voeren. Macron meent dat de kiezer die zaken al heeft aangereikt: het gevecht tegen de klimaatverandering, Europese sociale minimumstandaarden, betere bescherming van de Europese buitengrenzen en verdere integratie van de eurolanden, ruwweg zijn eigen verkiezingsprogram. Merkel waarschuwde haar collega’s de komende weken ‘voorzichtig’ met elkaar om te gaan om een EU-verlammende loopgravenoorlog te voorkomen.

Premier Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Belgische premier Charles Michel. Beeld EPA

Het diner van de leiders werd voorafgegaan door een lange reeks vertrouwelijke gesprekken tussen de leiders onderling. Zo spraken onder meer Rutte, Sanchez, Macron en de Belgische premier Charles Michel met elkaar, Macron met verschillende Oost-Europese leiders, Merkel met Macron en Merkel met Tusk. Tijdens het diner zelf konden de leiders hun mobiele telefoons niet gebruiken – het netwerk werd geblokkeerd – om lekken te voorkomen.

Spitzenkandidaten

De politieke fracties in het Europees Parlement schaarden zich in grote meerderheid achter het systeem van de Spitzenkandidaten, waarbij het parlement de voorzitter van de Commissie voordraagt bij de leiders. Alleen de liberalen en de rechtspopulistische partijen zijn het hier niet mee eens. Het parlement voelt zich gesteund in deze claim door de hogere opkomst bij de verkiezingen.

De meeste regeringsleiders willen echter zelf het initiatief houden. EU-president Tusk stelde dat er geen sprake van kan zijn dat de parlementsvoordracht automatisch door de leiders wordt overgenomen. ‘Niemand is uitgesloten. Dat wil niet zeggen dat een Spitzenkandidaat in het nadeel is. Het kan zelfs zijn kansen vergroten', aldus Tusk.

De verdeling van de topbanen is een even complexe als gevoelige politieke puzzel. Er moet een evenwicht zijn tussen grote en kleine lidstaten, tussen noord-zuid, oost-west, politieke partijen, mannen en vrouwen. ‘In de echte wereld is de perfecte balans soms moeilijk te vinden', waarschuwde Tusk. Hij zei dat de leiders willen dat van de vijf topbanen er minstens door twee vrouwen bezet worden.

Aan namen geen gebrek. Als Commissievoorzitter worden naast Weber, Timmermans, Vestager en Barnier ook de Bulgaarse oud-Commissaris Kristalina Georgieva en de Finse oud-premier Alexander Stubb genoemd. Rutte geldt als kanshebber voor het EU-presidentschap, al zegt hij zelf in Nederland te blijven. Ook de naam van Belgische premier Michel valt regelmatig en die van de vertrekkende Litouwse president Dalia Grybauskaitè. Rutte zei ernaar te streven dat ‘een goede Nederlander op de mooiste portefeuille komt’.