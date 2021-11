Slachtoffers van geopolitiek: enkele duizenden migranten gestrand bij Pools-Belarussische grens

Migranten bij de Pools-Belarussische grens. Beeld via REUTERS

Volgens Polen probeert de Belarussische regering op deze manier de druk op de Europese Unie te vergroten. Deze zomer werd deze nieuwe migratieroute naar de EU door de autocraat Loekasjenko geopend, maar niet eerder deed zo’n grote groep gelijktijdig een poging de grens over te steken.

Op videobeelden valt te zien hoe de migranten door zwaarbewapende Belarussische militairen in de richting van de grens worden gestuurd. Volgens het Belarussische oppositiemedium Nexta waren ze onderweg naar de officiële grensovergang, en wilden zij daar asiel aanvragen. Belarussische militairen dwongen hen echter om de weg te verlaten, het bos in. Eenmaal aangekomen bij het grenshek met Polen werden de migranten geconfronteerd met een grote hoeveelheid Poolse militairen en grenswachten.

Volgens Nexta zijn het voornamelijk Koerden, afkomstig uit het noorden van Irak, die zich de afgelopen weken al verzamelden in de Belarussische hoofdstad Minsk. Dit weekend vertrokken de migranten in de richting van de grensovergang bij Broezgi (Belarus) en Kuźnica (Polen).

Door grenshek breken

In beelden die de Poolse autoriteiten delen, valt te zien hoe migranten maandagmiddag probeerden om door het grenshek heen te breken met bijvoorbeeld boomstammen. Op sommige plekken is dit gelukt. De Poolse grenswacht reageerde met pepperspray. Er is echter ook geen weg terug: de Belarussische grenswacht houdt mensen tegen, zoals zij gedurende de hele crisis al hebben gedaan. Bij het vallen van de avond (tegen vieren wordt het donker) leek een impasse bereikt. Langs de grens worden tenten opgezet.

De Poolse regering schrijft in een officiële reactie dat Belarus aanstuurt op verdere escalatie van het grensconflict. ‘Belarus wil een ernstig incident creëren, liefst een incident waarbij schoten klinken en slachtoffers vallen’, zei de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk. De Poolse regering hield maandag een spoedberaad en stuurde extra militairen naar de reeds zwaarbewaakte grens, waar nu naast de grenswacht in totaal zo’n 12 duizend troepen actief zijn. Volgens de Belarussische grenswacht zijn het juist de Polen die zich ‘inhumaan’ opstellen.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) 8 november 2021

Onafhankelijke informatie over de situatie aan de grens is schaars; de Poolse regering laat geen journalisten toe tot het gebied. Naast sociale media is beeldmateriaal afkomstig van de Poolse grenswacht, het ministerie van Defensie of Binnenlandse Zaken. Belarussische staatsmedia, zoals Belta, verspreiden actief desinformatie.

Volgens de Poolse regering bevinden zich nu zo’n drie- tot vierduizend mensen in het grensgebied, en in Belarus zouden nog enkele duizenden anderen wachten om de oversteek te maken. In de loop van de nacht worden nieuwe pogingen verwacht. Een woordvoerder van de regering, Piotr Müller, noemde het ‘de moeilijkste situatie sinds het begin van de crisis’. Het Poolse parlement komt dinsdagmiddag bijeen voor een speciale sessie over de grenssituatie.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 8 november 2021

Pushbacks

Het is een nieuw dieptepunt in een conflict dat de Poolse regering een ‘hybride oorlog’ noemt. Loekasjenko haalt sinds de zomer stelselmatig mensen naar Belarus om hen over de grens te zetten naar naburige EU-lidstaten Polen, Litouwen en Letland. Hiermee wil hij druk uitoefenen op de EU: een cynisch geopolitiek spel waarbij mensen als wapens worden ingezet.

Een voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken noemde de term oorlog ‘misplaatst’ in een interview met de progressieve krant Gazeta Wyborcza. Volgens haar gebruikt Loekasjenko migranten als ‘menselijk schild’. Hij zou op deze manier de EU in diskrediet willen brengen en aantonen dat mensenrechten in feite ‘niets betekenen.’

Het grootste aantal grensoversteken vindt sinds september plaats in Polen: volgens de Poolse grenswacht ging het in oktober om 17.300 mensen, in totaal om 28.500 sinds augustus. Het lot van de migranten is ongewis. Ze zitten vaak vast in het onherbergzame grensgebied, vol dichte bossen en moerassen. Want wie in aanraking komt met de Poolse grenswacht, wordt teruggebracht naar de grens, maar de Belarussen laten ze niet meer binnen. In oktober heeft het Poolse parlement een wet ingevoerd die deze pushbacks een juridische basis geeft, hoewel dit in strijd is met de vluchtelingenconventie van Genève en de verdragen van de EU.

Volgens gegevens van de Poolse grenswacht zijn er tot nu toe tien mensen overleden in het grensgebied. Zij stierven van uitputting en onderkoeling. Een van hen verdronk in de rivier Bug. Mensenrechtenorganisaties en hulpverleners vrezen dat het werkelijke aantal doden hoger ligt en verder zal toenemen als de winter zijn intrede doet.