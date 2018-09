Slachtoffers Oss buiten levensgevaar

Het meisje (11) en de begeleider (32) die zwaargewond raakten bij het ongeval met de elektrische bolderkar op de spoorwegovergang in Oss, zijn buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. Het onderzoek naar het ongeluk is in volle gang. De politie kan op dit moment nog geen conclusies trekken over de toedracht.

Bij het ongeluk met de Stint, die werd aangereden door een trein, kwamen vier kinderen om het leven. De twee slachtoffers die het ongeluk overleefden liggen nog in het ziekenhuis. De politie gaat op een later moment met ze in gesprek. Daarnaast zullen agenten spreken met getuigen, zal de elektrische bolderkar worden onderzocht en worden camerabeelden bekeken.

Via de politie heeft de familie van de begeleider laten weten dankbaar te zijn voor alle steun. ‘Het is hartverwarmend en het draagt ons in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hen veel kracht toe.’

Vrijdag na het ongeval is een inzamelingsactie gestart om bij te dragen aan de uitvaart van de slachtoffers en om de overlevenden te ondersteunen met bijvoorbeeld aanpassingen in hun huis. Inmiddels is er al meer dan 240.000 euro opgehaald. Om het geld te beheren zal deze week Stichting Treinongeval Oss worden opgericht. Vrijdag 28 september eindigt de inzameling en zal het eindresultaat worden bekendgemaakt.