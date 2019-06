Slachtoffers ‘Haagse steker’ Malek F. spreken: ‘Jij verdient het hellevuur’

De politie arresteert Malek F., die wordt verdacht van het neersteken van drie mensen in Den Haag op Bevrijdingsdag. Beeld ANP

Het is doodstil in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol als de zwager van ‘slachtoffer 6’ namens hem vertelt wat hij op 5 mei vorig jaar heeft moeten meemaken. Hij stond in de buurt van de Haagse Hogeschool nietsvermoedend op zijn telefoon naar huizen te kijken toen Malek F. hem van achteren naderde en zijn keel doorsneed.

‘Het werd zwart voor mijn ogen, afgewisseld met felgekleurde flitsen', leest de zwager met zachte stem voor. ‘Zo voelt het om dood te gaan, dacht ik.’

Tegen zijn vriendin, die voor hem in de zon was gaan zitten en niet wist wat ze zag toen ze zich omdraaide, zei hij dat hij van haar hield en dood zou gaan. Veel scheelde dat niet: was F.’s uithaal 1 millimeter langer geweest, dan zou volgens zijn behandeld arts de halsslagader van ‘MSK’ – alle slachtoffers worden op hun verzoek met initialen genoemd – zijn geraakt.

Rand van de dood

Maandag komen in de rechtbank voor het eerst de drie slachtoffers van Malek F. aan het woord. Duidelijk is dat ze op Bevrijdingsdag 2018 een voor een op de rand van de dood hebben gebalanceerd nadat F. bij hen had toegeslagen. MSK verloor die dag drie liter bloed, het eerste slachtoffer – een student op het terras – 2,5 liter. Ze mogen, concluderen de artsen die hen behandelden, de toesnellende omstanders danken voor het verlenen van de eerste hulp met sjaals en andere kledingstukken.

Ruim een jaar later kunnen de slachtoffers het nog altijd niet opbrengen om F. in de ogen te kijken. Ze zijn getraumatiseerd door de gebeurtenissen, krijgen psychische hulp, slapen niet of nauwelijks en worden geteisterd door waanbeelden of straatvrees. Hun open, spontane blik naar de toekomst zeggen ze die zaterdag voorgoed kwijt te zijn. Uit de verklaring van MSK: ‘Al 55 zaterdagen lang denk ik: het is vandaag weer zaterdag.’

Hard en rauw

De verklaringen die ze door familieleden of hun advocaten laten voorlezen, zijn zonder veel omhaal. Hard en rauw. Gelijk aan wat ze die dag hebben meegemaakt. MSK vertelt hoe hij naar zijn keel greep nadat F. zijn daad had verricht. ‘In plaats van in een baard met stoppels greep ik in vlees, warm zacht vlees. Ik voelde warm vocht over mijn hand stromen. En toen ik mijn telefoon oppakte, zag ik de mouw van mijn overhemd rood kleuren.’

Het eerste slachtoffer, JK, zat nietsvermoedend op het terras van een shishalounge toen F. op hem afliep. Hij dacht eerst dat hij iets wilde vragen. In plaats daarvan stak F. zes keer op hem in, waaronder in zijn achterhoofd. De jonge man zegt niet te weten of hij ooit zijn studie aan de Haagse Hogeschool weer kan oppakken. Er is posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij hem vastgesteld, hij slikt zware medicijnen en zijn zelfbeeld is verwoest. ‘Door jou ben ik mijn vertrouwen in mijn toekomst kwijt. Van een student met zin in zijn studie veranderde ik in een man die angstig en teruggetrokken zijn dagen slijt.’

De student had, zo blijkt uit zijn verklaring, gewild dat hij die dag zou zijn gestorven. ‘Nu denk ik, had ik het maar niet overleefd. De stress, pijn en het verdriet waarin ik leef zijn voor mij te veel.’

Extremistische ideeën

Volgens deskundigen hing F. extremistische ideeën aan. Het OM heeft aanwijzingen voor een mogelijk terroristisch motief, maar daar willen F.’s advocaten niets van weten. Ze wijzen op de deskundigen die hem onderzochten; hun conclusie is dat F. aan een psychose leed en volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Ze adviseren tbs met dwangverpleging bij de in Syrië geboren Palestijn, die vorig jaar (enkele weken voor zijn daad) in een ggz-instelling verbleef nadat hij in een bui van razernij zijn huisraad op de tramrails had gegooid.

Malek F. (blauw shirt) tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol, juli 2018. Beeld ANP

De 32-jarige F. vertelde vrijdag dat een grote vogel boven zijn hoofd de opdracht gaf om af te rekenen met de ‘duivelsaanbidders’. Die kwamen, zo zei hij, bij hem thuis om de boel te vernielen en vieze oorstokjes achter te laten. Kort voor 5 mei kocht hij een mes waarmee hij aanvankelijk aanklopte bij de Grote Kerk in Den Haag: de plek waar de duivelsaanbidders zich volgens hem hadden verzameld. In plaats daarvan sloeg hij twee dagen later toe, op en rond de terrassen bij de Haagse Hogeschool.

Trots

‘Het spijt me’, zegt Malek F. via zijn tolk, telkens wanneer als hij het relaas van een van de slachtoffers heeft aangehoord. Soms gevolgd door: ‘Diep in mijn hart.’ Spijt had hij ook al betuigd in een brief aan hen en de omstanders. Die brief, vertelt F. op verzoek van zijn advocaat Job Knoester, was zijn eigen idee.

Maar in afgeluisterde gesprekken met zijn familie in de gevangenis sloeg F. een minder begripvolle toon aan. Hij vertelde juist trots te zijn op zijn ‘goede daad voor Allah’ en noemde het jammer dat de slachtoffers het hadden overleefd. Behalve dan de student op het terras, die net als hij moslim bleek. ‘Dat was een fout’, zei F. tegen zijn moeder. F. wist toen kennelijk nog niet dat ook het tweede slachtoffer – een man op een fiets die Pokémons aan het vangen was – hetzelfde geloof belijdt als hij.

Op vergiffenis lijkt F. bij hem niet te hoeven rekenen: volgens slachtoffer MSK verdient hij ‘het hellevuur’. De student op het terras wenst hem ‘oprecht een helse straf’ toe. De slachtoffers en omstanders eisen tienduizenden euro’s schadevergoeding: MSK alleen al 50 duizend euro.