Slachtoffers en nabestaanden spreken in de rechtbank: ‘Waren we maar nooit naar Mallorca gegaan’

Lisa, de vriendin van Carlo Heuvelman, en haar advocaat Edwin Bosch, bij de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Beeld Bas Czerwinski / ANP

Haar woorden snijden door de doodstille rechtszaal. ‘Mijn allerliefste zoon ligt in een graf, onder de grond, hij is dood.’

Aan het woord is de moeder van Carlo Heuvelman, het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen dat vorig jaar op Mallorca overleed aan de gevolgen van een vechtpartij. In de rechtbank in Lelystad spreekt zijn moeder de negen ontkennende verdachten toe. ‘Als jullie het geluk mogen hebben ooit vader te worden, hoop ik dat je dan nog eens terugdenkt aan mijn woorden van vandaag.’

Eén vraag heeft ze nog: ‘Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt. Waarom? Ik hoop dat ik het antwoord nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om mij dat nog eens te vertellen.’

Drie vechtpartijen

De zevende zittingsdag in het strafproces dat de ‘Mallorcazaak’ is gaan heten, staat deze donderdag in het teken van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden. Acht verdachten van de Hilversumse vriendengroep zijn aanwezig. De negende, Lars van den H., heeft zich ziek gemeld. Ze staan allemaal terecht voor openlijke geweldpleging in drie achtereenvolgende vechtpartijen op het Spaanse eiland. Drie van hen, Sanil B., Mees T. en Hein B., worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman.

‘Wat doet het met je’, vraagt Heuvelmans vader in de zittingszaal, ‘als de hersenchirurg die je zoon heeft geopereerd, vertelt dat hij dit soort verwondingen alleen maar tegenkomt bij zeer ernstige auto-ongelukken? Wat doet het met je, als je wordt verteld dat je zoon hersendood is en je een beslissing moet nemen of orgaandonatie mag plaatsvinden?’

Net als Heuvelmans vriendin doet ook zijn vader ‘een klemmend beroep op alle jongvolwassenen die betrokken zijn in deze zaak, maar nadrukkelijk ook op hun ouders, om het zwijgen te doorbreken. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood; wees dat voor en spreek je uit.’

Noodlottige doodschop

Al bijna drie weken draait dit strafproces om de vraag: wie bracht Carlo het fatale letsel toe? Want van de drie vechtpartijen in de nacht van 13 op 14 juli 2021 op Mallorca zijn veel camerabeelden, behalve van het geweld tegen Carlo Heuvelman, die vier dagen later aan zijn verwondingen stierf. Getuigenverklaringen zijn niet eensluidend en de verdachten herinneren zich veel, behalve wie Heuvelman de noodlottige doodschop gaf.

Vijf slachtoffers die in die fatale nacht klappen en schoppen van de Hilversumse vriendengroep kregen, hebben aangifte gedaan. Hun verklaringen worden door hun advocaten voorgelezen.

‘Ik wil af van die nare herinneringen, daarom kom ik niet naar de zitting’, schrijft Tim Matulessy in zijn slachtofferverklaring. ‘We werden aangevallen. Ik probeerde de boel te sussen, maar toen ik iemand weg wilde duwen, kreeg ik uit het niets rake klappen vanaf links. Ik zag ze niet aankomen. Er was bloed, veel bloed, en het werd zwart voor mijn ogen. Ik ben weggestrompeld, ging bij een boom zitten en zag voor mijn ogen hoe mijn vrienden in elkaar werden geslagen. Ik zag hoe Bram daar lag, bewusteloos. Mijn gebroken neus heb ik zelf rechtgezet.’

Aanslag

Javier Goor noemt het geweld ‘een aanslag op mijn leven. Ik weet nog goed dat we in het ziekenhuis bij het bed van Carlo stonden, met het idee in mijn achterhoofd: ik had er ook zo bij kunnen liggen.’

Allemaal missen ze hun vriend. Net als Matulessy en Goor verafschuwen de andere slachtoffers het feit dat alle verdachten zeggen niet te weten wie Carlo Heuvelman een doodschop gaf, terwijl ze stuk voor stuk bij de vechtpartijen betrokken waren. ‘Ik denk dat ze allemaal dondersgoed weten wie het zijn geweest’, stelt Timo van Kersbergen. ‘Ik hoop dat jullie een hoge straf krijgen, dat jullie jezelf nooit meer recht in de spiegel aan kunnen kijken en dat de waarheid boven tafel komt.’

Slachtoffer Patrick van Leeuwen laat weten dat hij een trauma aan het geweld heeft overgehouden. Hij kreeg klappen en trof kort daarna ‘mijn goede vriend Carlo bebloed en roerloos aan op de grond’. De dagen erna waren Van Leeuwen en zijn vrienden op Mallorca bang om te worden aangevallen. ‘De avond na de gebeurtenis hielden we de ramen van ons huisje gesloten en hebben we de deur gebarricadeerd. Bij elk geluid van buiten waren we bang dat die beesten voor de deur stonden.’ Uit angst de Hilversumse vriendengroep op het vliegveld tegen te komen, namen ze de boot naar Ibiza.

Angstig

Na terugkomst van de mislukte vakantie was Van Leeuwen te angstig om in zijn eigen huis te wonen, en trok hij tijdelijk weer bij zijn ouders in. Hij was lang niet in staat om te werken, had veel hoofdpijn en durfde niet meer naar de sportschool of de straat op om boodschappen te doen. Hij is daarvoor in therapie.

‘Wat een topvakantie had moeten worden, veranderde al de eerste avond in een nachtmerrie’, leest zijn advocaat de slachtofferverklaring van Van Leeuwen voor. ‘Op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn, is nog nooit zo pijnlijk geweest. Waren we maar nooit naar Mallorca gegaan.’