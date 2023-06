Slachtoffers aanslag op school Oeganda ernstig verbrand, nog niet alle doden geïdentificeerd

Nabestaanden dragen een kist van een van de slachtoffers van de aanslag op de school naar buiten. Beeld ANP / EPA

De aanval vond op vrijdagavond om 23:00 uur plaats in de stad Mpondwe, op twee kilometer van de grens met de Democratische Republiek Congo (DRC). De aanvallers staken een kinderslaapzaal in brand en stalen voedsel. Oegandese soldaten achtervolgden de aanvallers, die naar het Virunga National Park aan de andere kant van de grens zijn gevlucht, aldus de politie.

Onder de doden zijn volgens de Oegandese minister van Onderwijs Janet Museveni 38 scholieren. Een bewaker en drie andere burgers kwamen eveneens om het leven. De slachtoffers werden aangevallen met machetes, neergeschoten en levend verbrand in hun slaapzalen. Acht mensen zijn zwaargewond geraakt en bevinden zich in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Veel van de doden zijn zo ernstig verbrand dat een snelle identificatie onmogelijk is. Hun stoffelijke resten zijn overgebracht naar de stad Fort Portal, waar dna-testen zullen worden uitgevoerd om hun identiteit vast te stellen.

Het leger zal ‘deze slechte mensen opsporen en ze zullen boeten voor wat ze hebben gedaan’, aldus Museveni zaterdag. Het leger en politie hebben ook gezworen de zes mensen die door de aanvallers zijn ontvoerd te bevrijden.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, heeft de ADF sinds januari 2021 ongeveer 200 burgers gedood en bijna 40 duizend mensen verdreven. De rebellengroep valt naast burgers ook regelmatig VN-troepen aan. Oeganda stuurde militairen naar het grensgebied en buurland DRC om de ADF te helpen bestrijden.

Het is dan ook de vraag hoe de ADF hun aanval in het grensgebied, waar het wemelt van de militairen, hebben kunnen uitvoeren. De Oegandese generaal-majoor Dick Olum zegt tegen persbureau AFP dat inlichitingendiensten al twee dagen voor de aanval melding maakten van ADF-strijders in het gebied, die gedetailleerde informatie zouden hebben over de school.

Het is al lange tijd zeer onrustig in het oosten van Democratische Republiek Congo en in het grensgebied van Oeganda en Rwanda. Van de vele gewapende groeperingen die er actief zijn, is de Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF) de meest beruchte.

ADF werd in 1996 opgericht en is een bondgenoot van de Somalische terreurgroep al-Shabaab. In 2004 trokken strijders naar de DRC, nadat het Oegandese leger met een militaire operatie de beweging had gedecimeerd. Volgens verschillende Afrika-watchers zou de rebellengroepering zich daar bij IS hebben aangesloten.

De aanslag op de school is de dodelijkste in Oeganda sinds een dubbele aanslag van al-Shabaab in 2010, waarbij 76 doden vielen. In 1998, bij een aanval van ADF-strijders op een andere school in het grensgebied, vielen 80 doden en werden meer dan 100 scholieren ontvoerd.