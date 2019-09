Slachtoffers aan het woord: ‘Jawed, je moet kiezen tussen het kwade en het goede’

Het OM eist 25 jaar celstraf voor Jawed S., de Afghaan die vorig jaar twee Amerikaanse toeristen neerstak op Amsterdam CS. Dinsdag spraken zijn slachtoffers in de rechtszaal. Die voelen nog steeds angst: ‘Omdat we niet weten welk gevaar de volgende minuut op ons af kan komen.’

‘De foto die van ons is genomen, is nou niet bepaald een vakantiekiekje. Jij ligt kermend op de grond, en ik sta met een getrokken dienstwapen. Gericht op je hoofd. Ik had je dood kunnen schieten als je daar aanleiding toe had gegeven.’

Agent Thijs – een gefingeerde naam - zit op 3 meter afstand van de tengere verdachte. Een jaar geleden zag hij Jawed S. voor het eerst: toen de 20-jarige Afghaan met een groot mes inhakte op twee Amerikaanse toeristen op het Amsterdamse Centraal Station. En nu, in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, leest Thijs een brief voor aan de geradicaliseerde verdachte.

Aan de ene kant, zegt Thijs tegen Jawed S., zou de dood die dag ‘jouw verdiende loon zijn geweest. Maar aan de andere kant had ik je dan gegeven wat je had gewild: sterven in de naam van Allah.’

Want, zo constateert ook het Openbaar Ministerie, dat is wat het doel van Jawed S. was: hij wilde zo veel mogelijk slachtoffers maken en vervolgens sterven als martelaar. Om de maatschappij ‘maximaal te beschermen’ eiste de aanklager dinsdag daarom een celstraf van 25 jaar. Volgens deskundigen is S. een gevaarlijke en onvoorspelbare man, iemand die niet onder stoelen of banken steekt dat hij – als hij de kans krijgt – morgen hetzelfde zou doen.

Cartoonwedstrijd

Op 31 augustus 2018 nam Jawed S. de trein vanuit Duitsland naar Amsterdam. Hij wilde Nederland en de Nederlanders straffen, vanwege Geert Wilders’ plannen voor een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed.

In zijn rugzak zit die dag een groot mes dat S. kort ervoor voor 3,99 euro had aangeschaft. Op camerabeelden is te zien hoe de jongen – gehuld in een grijze hoodie, met blauwe rugzak op de rug – eerst 43 minuten ogenschijnlijk doelloos ronddoolt op het drukke Centraal Station.

Het is gedrag dat opvalt, en om 12.09 uur passeert hij een politieman die meteen zijn collega’s roept. De agent is van plan om S. samen met anderen aan te spreken.

Maar ook S. lijkt door te hebben dat hij nu snel moet handelen. Om 12.10 uur haalt hij een mes uit zijn rugzak, om vervolgens het lemmet met veel kracht in de rug van de 38-jarige Ermias te steken. De nietsvermoedende Amerikaanse toerist staat samen met zijn vrouw en een bevriend stel bij de informatiebalie van de NS. Hij wil weten hoe laat hun trein naar Duitsland vertrekt, daar zouden ze een huwelijksfeest bijwonen.

Ermias valt op de grond. Later zal de Amerikaan verklaren dat op dat moment zijn benen bevroren: zijn ruggenmerg is bijna volledig doorgesneden.

Waterflesje

Maar S. stopt niet. De eveneens 38-jarige Thomas draait zich om en ziet een mes op hem afkomen. Het mes raakt zijn zij, en een slagader in zijn arm. Zijn vrouw gilt. Thomas rent weg, maar glijdt even later uit in zijn eigen bloed. Jawed S. probeert achter Thomas aan te gaan, maar wordt afgeleid door een waterflesje dat Asmeret, de vrouw van Thomas, naar hem gooit.

‘Jij had jouw wapen, ik had het mijne’, zegt Asmeret dinsdag in de rechtszaal tegen de verdachte. Met haar waterfles wilde ze S. afleiden, zodat Thomas kon vluchten. ‘Op dat moment had ik jouw aandacht. Ik keek in jouw ogen en in die split second realiseerde ik me dat jij heel bang was. Ik geloof dat jij echt dacht dat je die dag zou sterven, en dat je daar niet klaar voor was.’

Nog altijd voelen zij en haar man angst. ‘Omdat we niet weten welk gevaar de volgende minuut op ons af kan komen.’

En ook op de agenten heeft de aanslag grote impact gehad. Zo kampt agent Thijs met een posttraumatische stressstoornis. ‘Het beeld van het insteken van Jawed op beide slachtoffers stond op mijn netvlies gebrand’, vertelt hij aan de rechters. ‘Ongewild kwamen de beelden terug. Ik had niet de controle over het incident, het incident had controle over mij.’

Zielig figuur

Lange tijd wilde hij niet aan de PTSS toegeven. Hij gunde het ‘de klootzak’ die eer niet. ‘Je bent een zielig figuur’, schrijft hij in zijn brief aan S. Want waarom deed de Afghaanse vluchteling het? Agent Thijs kan het niet begrijpen. ‘Kom je uit Afghanistan voor een beter leven, en dan ga je zo om met de vrijheid die je hebt gekregen? Je pakt een trein naar Amsterdam, omdat je boos bent op een politicus die een cartoonwedstrijd organiseert.’

Het motief van S. vindt Thijs ‘radicaal gezwets’. ‘Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat een God jou zou vragen geweld te gebruiken. Ik ben een christen en ik geloof in een God die wil dat we onze medemens liefhebben. Moge God jou verdoemen voor wat jij hebt gedaan.’

In stilte hoort de verdachte de slachtoffers aan. Pas als de rechter vraagt of hij wil reageren, komt hij met een wedervraag. Of agent Thijs wel de weg van de profeet heeft gevolgd, wil de verdachte weten. ‘Hij heeft mij voor lafaard uitgemaakt’, vervolgt Jawed S. tegen de agent. ‘Maar als hij een kerel is, had hij op moeten komen tegen de mensen die de profeet Mohammed beledigen op Facebook.’

En aan de Amerikaanse slachtoffers laat hij weten dat het niet de bedoeling was om hen te raken. Maar van spijt is geen sprake. Hij had alleen liever Nederlanders gestoken.

‘Straks’, zegt slachtoffer Asmeret, ‘is de enige vrijheid die jij nog hebt, de vrijheid om te denken. Ik hoop dat jij op die momenten denkt aan ons, aan jouw laffe daad op die tragische dag.’ Ze hoopt dat S. tot inkeer komt. ‘Jawed, je moet kiezen tussen het kwade en het goede. Zoals je kunt zien staan wij hier samen sterk: niet als slachtoffers, maar als overlevers. Het goede overwint altijd.’