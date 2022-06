Slachtoffer van afpersingszaak rond fruitbedrijf uit Hedel spreekt: ‘Ik dacht: laat ik maar dood zijn’

Henri Seepers op de plek waar zijn huis stond. Beeld Jiri Büller

De benen van Henri Seepers bungelen in de nacht van 25 november 2020 uit het raam van zijn brandende huis in het Gelderse Hedel. Hij heeft noodnummer 112 aan de lijn en de telefonist adviseert hem dringend de sprong van vijf meter de diepte in niet te maken. ‘De hulpdiensten zijn er ieder moment’, zegt ze. Dat zal vast, reageert Seepers, maar het gaat niet meer. ‘Ik krijg geen lucht, het wordt te heet.’ Hij springt in het pikdonkere gat naar beneden.

Luttele minuten eerder was Seepers wakker geschrokken. Rond kwart voor drie hoorde hij dat in de kamer onder hem een ruit werd ingeslagen. Seepers, een beer van een vent, is niet bang aangelegd en pakte zijn grote zwarte Maglite-zaklamp. ‘Die mep ik wel even naar buiten’, dacht hij. Maar nog voor hij beneden was, hoorde hij iets angstaanjagenders: een enorme knal en het snel aanzwellende geluid van een vlammengolf. ‘Woesch!’

Zo is toch gebeurd waar hij al een tijd bang voor was: de bescheiden woning van Henri en zijn jongere broer Jan-Willem heeft bezoek gekregen van de drugsmaffia.

Nog steeds loopt Henri Seepers (51) van de sprong mank aan één been, als hij op een donderdagochtend koffie serveert met een kano erbij en zijn verhaal doet, buiten voor zijn tijdelijke wooncontainer. Op de plek van zijn huis ligt een krater. Op een muur van de naastgelegen schuur staan de contouren van het huis nog afgetekend, als een litteken van een geamputeerd lichaamsdeel.

*

De brand bij Seepers was onderdeel van een voor Nederland ongekende afpersingscampagne die de Bommelerwaard teisterde. Die begon na de vondst in 2019 van maar liefst 400 kilo cocaïne bij fruithandel De Groot in Hedel, een dorp aan de Gelderse kant van de Maas, pal boven Den Bosch. De man die ervan wordt verdacht het brein te zijn achter de afpersingszaak, Ali G., staat maandag terecht in de rechtbank in Arnhem.

Firma De Groot ligt vijf minuten bij het huis van Seepers vandaan en daar pakten medewerkers in mei 2019 een lading bananen uit Zuid-Amerika uit. Op zich was de cokevondst niks geks; gebeurt vaker. Wel is het altijd vervelend, want politiebezoek betekent oponthoud. Maar het werk kan normaliter vrij vlot weer door.

Henri Seepers: ‘Wat ben je dan van plan als je bij iemand een nitraat- en vuurbom naar binnen gooit?’ Beeld Jiri Büller

Het pakte deze keer anders uit. Vanwege de grote hoeveelheid gevonden drugs kwam een speciale politie-eenheid het terrein van De Groot onmiddellijk bewaken. Nadat de mannen in zwart, met zware wapens en helmen, de boel in beslag hebben genomen, begonnen de problemen bij De Groot.

Afpersers wilden 2,5 miljoen euro in contanten en/of bitcoins zien ter compensatie voor de verloren drugs. Weigeren en wederom naar de politie stappen, zou worden beantwoord met ‘extreem geweld’ en het liquideren van willekeurige medewerkers, kregen ze te horen bij De Groot.

*

Henri Seepers was toen net een paar maanden als magazijnmedewerker vertrokken bij het bedrijf. Hij betreurde het dat hij na twaalf jaar vanwege onenigheid weg moest, maar hij had wel ineens zijn handen vrij voor een oude hobby. Als teruggetrokken jongen met weinig vriendjes in het dorp draaide hij vanaf zijn 9de graag lp’s. Hij vond troost in muziek. De ‘knaken’ zakgeld die hij zo nu en dan van zijn grootouders kreeg – zijn vader en moeder hadden het als hovenier en schoonmaakster niet breed – spaarde hij op om singeltjes van te kopen.

Met soul, funk en oldschool hiphop begon hij vanachter zijn pick-ups weer zijn draai te vinden. In de slipstream van een vriend weet Dj Seepman in 2019 zelfs een klein hoekje te bemachtigen op de festivals Paaspop en Mysteryland.

Maar zijn gedachten echt bij de muziek houden, dat lukte Seepers niet. In de wijde omgeving gebeurden opeens de gekste dingen. In Kerkdriel werd een handgranaat op scherp gevonden bij een appartementencomplex, er volgden brandstichtingen in Tiel en Kerkdriel, waar ook twee huizen werden beschoten, een vuurwerkbom ging af bij een huis in Rosmalen en wat verder weg brandde een auto uit in Breda. De gemene deler: alle aanslagen vonden plaats bij mensen van De Groot in Hedel; de fruitfirma die door justitie op geen enkele manier wordt verdacht van betrokkenheid bij de drugshandel.

Fout van justitie

Veel moeite kostte het de afpersers niet om in de buurt te komen bij werknemers van De Groot. Door een fout van justitie belandt een lijst met hun adresgegevens in het strafdossier, waardoor ook verdachten de lijst in handen kregen. De broer van Henri, Jan-Willem Seepers, werkt op dat moment nog bij De Groot. Henri vreest dat hun adres op de lijst staat, maar hij krijgt dat niet van de politie bevestigd.

Het antwoord komt woensdagnacht 25 november 2020. De broers hebben het ouderlijk huis nooit verlaten. Na moeders dood in 2009 overlijdt vader in 2018, en sindsdien zorgen ze samen voor hun twee Mechelse herders, paarden en duiven.

Henri heeft die dinsdagavond zijn afwasmachine ingeruimd. De keuken is net als de badkamer twee maanden oud. De vernieuwing had eerder gemogen, maar liet op zich wachten tot de dood van vader, die na het overlijden van moeder alles hetzelfde wilde laten. Als de tafel voor het ontbijt de volgende ochtend is gedekt en de honden zijn uitgelaten, zoekt Henri na zijn broer ook de slaapkamer op.

Van pijn direct na de sprong kan Henri Seepers zich niets herinneren. Hij trekt de een na de andere glassplinter uit zijn lijf. Uit zijn hoofd komt er een van wel 5 centimeter. Hij loopt, voortgedreven door adrenaline naar de andere kant van het huis. Daar ziet hij dat zijn broer er beter aan toe is dan hij; een partytent heeft zijn val gebroken. De honden heeft zijn broer dan al van de begane grond gered.

Met een gebroken pols, een zwaar gekneusde enkel, snij- en brandwonden, en gekleed in niet meer dan een onderbroek en T-shirt, ziet Henri niet veel later de vlammen uit het raam van zijn slaapkamer slaan. De brandweer is dan nog niet begonnen met blussen. Toch goed dat ik ben gesprongen, denkt hij, en hij merkt dat hij het koud heeft.

Brandblaasjes op zijn longen

In het ziekenhuis UMC Utrecht leggen ze hem niet veel later aan de zuurstof, door brandblaasjes op zijn longen zou hij kunnen stikken. Na 48 uur wordt hij ontslagen en ziet hij thuis zijn leven in puin liggen. Niet alleen het feit dat al zijn bezittingen zijn verwoest raakt hem. Vooral het besef dat iemand hem dit expres heeft aangedaan, doet hem breken.

Werken lukt Henri Seepers anderhalf jaar na de aanslag nog altijd niet; bij hem is posttraumatische stress vastgesteld. Al het geregel met politie, verzekeringen, aannemers en het huishouden in hun tijdelijke onderkomen op het erf is een dagtaak voor hem. Het spijt hem voor zijn overleden vader dat hij het erf maar niet netjes krijgt. Al die pallets, banden, buizen en een oude wc-pot: hij kan zich er niet toe zetten het op te ruimen.

Niemand snapt echt wat hij doormaakt, zegt hij. Ja, misschien zijn broer, maar die werkt juist veel om er niet te veel mee bezig te hoeven zijn. Van alle kanten adviseerden ze Henri zijn mond te houden, niet steeds gebruik te maken van zijn spreekrecht in de rechtszaal, of de pers te woord te staan. In het dorp zeiden ze dat, bij de politie. Voor je eigen veiligheid. Maar hij kan niet anders: ‘Ik ben rechtdoorzee, ik hou er niet van achterbaks te zijn.’

En dus zegt hij: ‘Ik zou ze willen laten voelen: dit doet het met mensen als je hun leven kapot maakt’. De daders, de loopjongens van de hoofdverdachte die vandaag voorkomt, zijn afgelopen april tot celstraffen van ten hoogste tien jaar veroordeeld door een rechter die sprak van ‘een angstaanjagende’ campagne met ‘terroristisch karakter’.

Erover praten maakt Seepers weer verdrietig. ‘Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat de rechter ze niet heeft veroordeeld voor poging tot moord of doodslag’, zegt hij wrijvend in zijn vochtige ogen, die hij verbergt achter de schaduw van een zwarte pet en een pilotenbril. ‘Wat ben je dan van plan als je bij iemand een nitraat- en vuurbom naar binnen gooit?’

Stress en emoties

Nu de meeste zaken zijn geregeld en het wachten is tot de aannemer tijd heeft voor de bouw van hun huis, heeft Henri weer wat ruimte in zijn hoofd. Maar juist nu komen de stress en die mengelmoes aan emoties weer opzetten. De woede, maar ook het verdriet van alles kwijt zijn, de angst het nooit meer helemaal op de rails te krijgen. Wat zou hij graag weer eens geboekt worden om op een festivalletje plaatjes te draaien. ‘Muziek helpt me nog steeds om te verwerken.’

Seepers kende nog slechtere tijden dan nu. Toen hij nog op de wachtlijst stond voor een psycholoog vond hij zichzelf terug in de schuur en dacht: laat ik maar dood zijn, dan ben ik ervan af. Maar een stemmetje in zijn hoofd zei ook: dit kun je niet maken tegenover je broer. Henri pakte zijn telefoon en belde vanuit de schuur naar de gemeente. De maatschappelijk werker die hem werd toegewezen, houdt hem nog steeds op de been.

Natuurlijk is hij bang dat ze hem nog een keer komen opzoeken. Maar hij wil niet zwichten voor ‘die pannenkoeken’. Hij wil dat ze allemaal weten wat ze hem hebben aangedaan. ‘Dat ze kapot hebben gemaakt waar mijn ouders zich voor hebben doodgewerkt’, zegt hij. ‘En dat tegen betaling van niet meer dan 200 euro.’