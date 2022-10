Slachtoffer in zaak-Promes gefrustreerd: ‘Dit proces duurt veel te lang’

Quincy Promes in actie voor Spartak Moskou. Beeld Reuters

Moszkowicz is niet de raadsman van de verdachte Promes, maar van de man die in juli 2020 zou zijn neergestoken door de oud-Ajacied. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet dat als poging tot moord of doodslag.

Na de steekpartij mocht Promes blijven voetballen bij Ajax. Hij werd pas vijf maanden later aangehouden en na twee dagen vrijgelaten, in afwachting van aanvullend onderzoek. ‘Mijn cliënt moest zelfs toezien hoe deze man in het Nederlands elftal voetbalde’, vertelt Moszkowicz.

Promes is niet bij de eerste openbare zitting van zijn strafzaak. ‘Mijn cliënt werkt in het buitenland’, zo luidt de uitleg van zijn raadsman Robert Malewicz – de voetballer speelt bij Spartak Moskou. Omdat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld, wilde de verdachte niet naar Amsterdam komen. De zaak staat 3 maart 2023 op de rol van de rechtbank. Of Promes er dan wel bij is, is nog onduidelijk.

Nieuwe tenlastelegging

De rechtszaak zou al in maart van dit jaar worden behandeld, maar de toenmalige advocaat van Promes, Gerard Spong, was toen ziek. In de aanloop naar die zitting verzwaarde het OM de aanklacht; die was aanvankelijk poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling.

Waarop de nieuwe tenlastelegging is gebaseerd, blijkt uit naar de media gelekte details uit politieonderzoeken. Het begon met aanwijzingen dat Promes betrokken was bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, meldde De Telegraaf in maart. Die verdenking was zo serieus dat de politie hem in 2020 mocht afluisteren.

In tapgesprekken hoorden rechercheurs dat de Ajacied zijn neef had willen vermoorden na een conflict dat was geëscaleerd tijdens een feest in Abcoude.

‘Waar heb ik hem geraakt?’, vroeg Promes aan een familielid in een telefoongesprek dat Nieuwsuur in maart openbaarde. ‘In zijn been’, was het antwoord. ‘Dan heeft-ie nog geluk’, pochte de voetballer. ‘Niemand van ons gaat dit pikken.’ Daar bleef het niet bij. ‘Anders steek ik hem dood’, zei Promes. ‘Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop.’

De voetballer ontkent tot nu toe dat hij zijn neef heeft neergestoken. Hij heeft zich nooit publiekelijk uitgelaten over andere verdenkingen, die geen onderdeel uitmaken van deze strafzaak. Mocht hij daarvoor worden vervolgd, dan gebeurt dat later.

Schadevergoeding

Promes’ neef gaf in juni 2021 een interview aan De Telegraaf, waarin om privacyredenen zijn naam was weggelaten. ‘Ik dank God, de chirurgen en mijn fysio dat ik weer kan lopen’, zei hij toen. Er is een pees beschadigd in zijn been. ‘De trap op, rennen, bukken en hurken lukt niet.’

Deze keer laat hij Moszkowicz met de media praten. ‘De medische toestand van mijn cliënt is vrijwel onveranderd’, zegt de strafpleiter na de zitting. ‘Hij slaapt slecht, eet slecht en heeft een posttraumatische stressstoornis. Zijn EMDR-behandeling is stopgezet door zijn therapeuten, omdat hij het risico zou lopen details over de steekpartij te vergeten. Dat kan niet, omdat deze strafzaak nog loopt. Dit proces duurt veel te lang.’

Volgens de raadsman is dit een unieke zaak. ‘In juni heeft de civiele rechtbank al vastgesteld dat Promes mijn cliënt heeft neergestoken. Dat is een onrechtmatige daad, dus moet hij een schadevergoeding betalen, hoeveel is nog onduidelijk. Normaliter wordt zoiets pas vastgesteld ná een strafzaak. Nu niet, omdat het OM zo traag opereert en kennelijk rekening hield met wedstrijden van Promes.’

‘Het is begrijpelijk dat het slachtoffer gefrustreerd is’, zegt persofficier van justitie Katelijne den Hartog in de wandelgangen, waar ze door journalisten wordt geïnterviewd. ‘In deze zaak is veel onderzoek gedaan, zijn zestien getuigen gehoord en hadden we te maken met een zieke advocaat.’

Quincy Promes is vijftigvoudig international. Ajax nam hem in de zomer 2019 over van Sevilla, voor ruim 15 miljoen euro. In februari 2021 vertrok de aanvaller naar Spartak Moskou, voor ten minste 8,5 miljoen, te betalen in termijnen. Volgens de directeur van Spartak is afgesproken dat zijn club ‘geen financiële of juridische risico’s’ loopt als de strafzaak uitmondt in een veroordeling: indien Promes niet meer in staat is om te voetballen, stoppen de termijnbetalingen aan Ajax.

De rechtszaak kan uiteraard ook ingrijpende gevolgen hebben voor de carrière van de voetballer, die in januari 31 wordt.