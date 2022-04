Slachtoffer D66-prominent: ‘Je moet als partij toch willen weten of dit het topje van de ijsberg is’

Beeld ANP

‘Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen.’ Sigrid Kaag gebruikt uitgerekend dit citaat van Madeleine Albright, de inmiddels overleden Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, op 11 maart 2021 tegen RTL Nieuws om te onderstrepen dat zij vindt dat vrouwen elkaar moeten helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten en te stoppen. De D66-partijleider is op dat moment, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, tot haar ongenoegen geconfronteerd met een aantal vrouwen dat zich niet veilig voelt in de partij. Kaag verdedigt zich door te zeggen: ‘Mensen kunnen naar mij toe gaan.’

Ruim een jaar later betwist het voornaamste slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van partijstrateeg Frans van Drimmelen die uitspraak. Mooie woorden, holle frasen. ‘Kaag hoeft helemaal niet naar de hel omdat ze een andere vrouw niet heeft geholpen’, zegt het slachtoffer. ‘Maar ze moet toegeven dat ik haar een jaar geleden al een bericht heb gestuurd waarin ik haar heb gewezen op de werkelijke conclusies uit de vertrouwelijke bijlage. En dat zij mij doorverwees naar advocaten van de partij.’

Ja, er was contact. Tweemaal via de telefoon, in december 2020; en Kaag kon zich nog een sms herinneren uit april 2021. Maar het sms-bericht van mei 2021, waarin het slachtoffer haar ervan op de hoogte stelt dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag, kon zij zich ‘niet meer herinneren’, zei Kaag donderdag op een persconferentie. Het slachtoffer keek via een live-verbinding mee en zag dat de D66-leider er niet goed uitkwam. ‘Maar er is ruiterlijk erkend dat de vorige conclusies niet klopten en dat het is misgegaan op verschillende momenten; jaren terug, vorig jaar en ook recent. De excuses stel ik op prijs.’

Als het aan de vrouw zou hebben gelegen, zou er donderdag helemaal geen persconferentie van D66 zijn geweest en was het grensoverschrijdende gedrag van de partijprominent jegens haar niet opnieuw nationaal nieuws geworden.

Telefonisch contact

Ze schrikt als Kaag in december 2020, enkele uren na het verschijnen van een anoniem blog – zonder overleg met het slachtoffer – een onderzoek aankondigt naar de aantijging dat Van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan stalking en intimidatie jegens haar. Ze voelt zich onveilig en heeft geen idee hoe de partij haar privacy en haar veiligheid gaat garanderen. Ze wil haar carrière en haar gezin beschermen tegen media-aandacht. Het is de reden dat ze op 20 december 2020 een eerste keer telefonisch contact zoekt met Kaag.

Als op 24 februari 2021 het openbare gedeelte wordt gepubliceerd van het rapport van Bing, het bureau dat het onderzoek heeft gedaan, is de vrouw stomverbaasd. Het lijkt wel alsof er niets is gebeurd met alle informatie die ze heeft aangeleverd. Het gedrag van de man wordt gebagatelliseerd, een verklaring van een politierechercheur wordt in twijfel getrokken. Ondanks haar bezwaren wordt het rapport gepubliceerd. Er staat in dat ‘machtsmisbruik en seksuele intimidatie niet zijn gebleken uit het onderzoek’, mede omdat aangifte ontbreekt en omdat de anonieme blogster zich niet heeft willen melden.

Maar het onderzoek gaat door. De politieverklaring van de rechercheur dat hij een formeel waarschuwingsgesprek met de man heeft gevoerd, was voor onderzoeksbureau Bing onvoldoende bewijs. De vrouw moet na de oplevering van het rapport plotseling al het bewijsmateriaal zelf aanleveren aan de onderzoekers. De vrouw is daar tot dan toe terughoudend in geweest, omdat het om zeer gevoelig en soms persoonlijk materiaal gaat. De privacygaranties van Bing en D66 zijn flinterdun. De onderzoekers tonen bovendien opvallend veel begrip voor de dader, van wie zij het ‘voorstelbaar’ vinden dat hij uitleg bleef eisen over de afgekapte relatie.

‘Vertrouwelijke bijlage’

Uiteindelijk krijgt de vrouw de ‘vertrouwelijke bijlage’ van het rapport op 17 maart 2021 onder ogen, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin staat wel degelijk dat ook Bing tot de conclusie komt dat de man zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Daarna blijft het oorverdovend stil vanuit de partij. Omdat Kaag na het vertrek op 15 april van D66-Kamerlid Sidney Smeets – die zijn Tweede Kamerzetel opgeeft na grensoverschrijdende berichten aan jonge jongens – in de media zegt dat er in haar partij ‘geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag’, zoekt ze tweemaal contact met de partijleider om haar op erop te wijzen dat haar uitspraken niet kloppen. Uiteindelijk verwijst Kaag de vrouw door naar de advocaten.

Hetzelfde gebeurt als de vrouw in november 2021 contact zoekt met de nieuwe partijvoorzitter Victor Everhardt. Of hij haar anders wil helpen om tot een oplossing te komen en met haar zoektocht naar erkenning? Ook hij verwijst haar door naar de advocaten.

Nu de erkenning en de excuses zijn gemaakt, wil het slachtoffer dat de partijtop ervoor zorgdraagt dat de partijcultuur waarin mogelijk misdragingen en intimidatie voorkomen, dit keer echt onafhankelijk onderzocht wordt. Ze doet een oproep aan het bestuur om het Bing-onderzoek onafhankelijk te laten evalueren en een nieuw breed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in te stellen.

‘Ik ben slechts één slachtoffer. Bij Bing waren al 19 meldingen bekend. Je moet willen weten of dat het topje van de ijsberg is. Zo’n onderzoek moet je zo snel mogelijk van start laten gaan.’