Slachterijen JBS komen weer op gang na cyberaanval op 's werelds grootste vleesverwerker

Een werknemer in een Braziliaanse fabriek van JBS. Beeld REUTERS

Het van oorsprong Braziliaanse JBS is wereldwijd actief met vleesverwerking. De georganiseerde cyberaanval begon zondag en was volgens JBS gericht op de Amerikaanse computerservers. Het bedrijf legde dinsdag alle slachterijen in de Verenigde Staten stil. Op maandag waren al fabrieken in Australië stil komen te liggen. Ook fabrieken in Canada werden getroffen. Gevreesd wordt, dat de vleesprijzen naar aanleiding van de cyberaanval zouden stijgen.

JBS meldde dinsdagavond (lokale tijd) dat er significante vooruitgang is geboekt in het oplossen van de cyberaanval. ‘Onze systemen komen weer online en we sparen kosten nog moeite om deze bedreiging tegen te gaan’, zei Andre Nogueira namens JBS in de Verenigde Staten.

De VS hebben rechtstreeks contract met de Russische regering opgenomen over de cyberaanval. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis is aan de Russische regering te kennen gegeven dat ‘verantwoordelijke staten’ geen ransomware-criminelen huisvesten. Rusland zei woensdag ‘in direct contact’ te staan met de VS over de hack. Dit maakte staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov bekend. Het is niet duidelijk wat is besproken met de Amerikaanse regering.

De aanval op JBS kwam drie weken na de aanval op Amerika’s grootste oliepijpleiding, waarbij de hackers losgeld van het bedrijf eisten. Colonial Pipeline heeft omgerekend 3,6 miljoen euro losgeld betaald om de olievoorziening te kunnen hervatten.