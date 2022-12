Slaaptrein tussen Amsterdam en Berlijn rijdt vanaf mei 2023

Een slaapcoupé in de trein waarmee European Sleeper tussen Brussel en Berlijn gaat rijden. Beeld European Sleeper

Dat maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. De eerste nachttrein vertrekt op donderdag 25 mei vanuit Berlijn en arriveert de volgende ochtend in Brussel. Hij stopt onderweg in onder meer Hannover, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Antwerpen. De trein gaat drie keer per week rijden en heeft een capaciteit van vijfhonderd passagiers. Het goedkoopste ticket kost 79 euro, voor een bed in een coupé die de passagier deelt met vijf anderen.

Tot twintig jaar geleden reden vanuit Nederland nog talrijke nachttreinen naar onder meer Kopenhagen, Praag, Wenen en Milaan. Die werden tot 2003 uitgebaat door de Nederlandse Spoorwegen (NS) en daarna door het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn. Nadat ook de Duitsers zich hadden teruggetrokken, in 2016, was alleen het Oostenrijkse spoorbedrijf ÖBB nog bereid nachttreinen te rijden. Onder de naam Nightjet rijdt het sinds 2021 slaaptreinen naar Wenen, Zürich en Innsbruck.

Beeld de Volkskrant

European Sleeper

Nu komt daar een vierde trein bij. De nachttrein tussen Brussel en Berlijn wordt gereden door European Sleeper, een nieuw Nederlands-Belgisch spoorbedrijf. De oprichters maken gebruik van Europese regelgeving die marktwerking stimuleert, waardoor nieuwe spoorbedrijven makkelijker kunnen rijden over het Europese spoor.

Oprichter Chris Engelsman verbaast zich erover dat de grote spoorbedrijven de markt voor nachttreinen niet hebben aangeboord. ‘De Franse en Duitse spoorwegen hebben de afgelopen twintig jaar hun focus gelegd op hogesnelheidstreinen: ICE’s en tgv’s. Ze vonden die nachttreinen te ingewikkeld, qua investering in materieel en adverteren. De vliegtickets werden goedkoper.’

Om de onderneming van de grond te krijgen, haalde European Sleepers in 2021 een half miljoen euro op via een aandelenuitgifte. Een jaar later verkocht het nog eens 20 duizend aandelen en haalde daarmee 2 miljoen euro op. Nu is er voldoende startkapitaal om de eerste slaaptrein te lanceren.

Vanaf 2024 moet de trein tussen Brussel en Berlijn dagelijks rijden. Ook moet de lijn worden verlengd van Berlijn naar Praag. Daarna volgen slaaptreinen naar Barcelona, Milaan en Kopenhagen, verwacht Engelsman. ‘Dat zijn logische bestemmingen. Ze liggen ongeveer 800 tot 1.200 kilometer van Amsterdam. Dat is een ideale afstand om in een nachtje te overbruggen.’

Daarvoor hebben de ondernemers wel eigen treinstellen nodig. ‘Nu huren we onze rijtuigen. Maar treinen zijn op dit moment extreem schaars. We hebben ons oog laten vallen op twee gerenoveerde treinen van ieder vijftien rijtuigen. Die kosten in totaal zo’n 40- à 50 miljoen euro.’ Het bedrijf voert op dit moment gesprekken met financiers. Het hoopt de bestelling in 2023 te plaatsen.