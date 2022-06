Slaapapneumachines Philips lijken minder gevaarlijk dan aanvankelijk werd gevreesd

Een Philips DreamStation CPAP-apparaat in bedrijf. Beeld ANP / Rob Engelaar

Philips begon vorig jaar een omvangrijke terugroepactie nadat bleek dat 5,5 miljoen van zijn apparaten mogelijk kankerverwekkend schuim bevatte, dat kon verbrokkelen en zo in de luchtwegen van patiënten kon belanden. Met name in de Verenigde Staten spanden honderden klanten een rechtszaak aan tegen Philips, bijvoorbeeld omdat ze vrezen door de slaapapneu-apparaten van Philips long- of neuskanker te hebben gekregen.

Uit de testuitslagen van externe onderzoekers, waarbij meer dan 60 duizend Philips-machines tegen het licht werden gehouden, blijkt dat de apparaten niet meer rondzwevende schuimdeeltjes verspreiden dan is toegestaan volgens de gangbare veiligheidsnormen.

Schoonmaakmiddel

Bij in Japan of Europa gebruikte apparaten was helemaal geen sprake van afbrokkeling van schuim, terwijl bij Amerikaanse exemplaren vooral het gebruik van het schoonmaakmiddel ozon schade veroorzaakte. Bij machines die waren gereinigd met ozon was in 7 procent van de gevallen sprake van afbrokkelend schuim, bij machines waar geen ozon aan te pas was gekomen slechts in 0,5 procent van de gevallen. Philips-topman Frans van Houten spreekt van ‘bemoedigende resultaten’.

‘Philips is uiterst grondig te werk gegaan’, vindt emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg (Universiteit Utrecht). Van den Berg was een van de externe toxicologen die bij het onderzoek betrokken waren, los van vijf onafhankelijke laboratoria die de tests uitvoerden. ‘Met de kennis van nu lijkt het onwaarschijnlijk dat gebruikers kanker of andere gezondheidsschade kunnen hebben overgehouden aan de slaapapneu-apparaten van Philips’, zegt hij.

Wel loopt er nog een aantal toxicologische onderzoeken, die het risico op mogelijke gezondheidsschade naar Philips hoopt helemaal zullen uitsluiten. Uit twee wetenschappelijke studies, in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine en de European Respiratory Journal, bleek afgelopen maanden al dat gebruikers van teruggeroepen Philips-apparaten geen verhoogd risico op kanker lopen.