Slaagt de ‘Turkse Gandhi’ erin het tijdperk-Erdogan te doorbreken?

Kemal Kilicdaroglu begroet zijn aanhang tijdens een bijeenkomst op 21 mei 2022 in Istanbul. Beeld Getty

Zo saai als de man zelf is, zo spannend zijn de verwikkelingen rond zijn aanwijzing als kandidaat bij de Turkse presidentsverkiezingen. Vast staat wel dat Kemal Kiliçdaroglu het op 14 mei, de beoogde verkiezingsdatum, gaat opnemen tegen president Recep Tayyip Erdogan. De vraag is alleen: namens welke partijen?

Eigenlijk was het de bedoeling dat de Tafel van Zes, de coalitie van oppositiepartijen, maandag eindelijk trots haar kandidaat zou presenteren. Na maanden van uitstel was er geen twijfel meer wie dat zou zijn: de 74-jarige leider van de centrumlinkse CHP, de grootste oppositiepartij.

Vrijdag liet Meral Aksener, leider van de centrumrechtse Goede Partij en lid van de Tafel van Zes, echter haar bom ontploffen: ze ging niet akkoord met Kiliçdaroglu’s kandidatuur. In plaats daarvan schoof ze twee andere CHP’ers naar voren: burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul en burgemeester Mansur Yavas van Ankara. Volgens peilingen hebben zij aanzienlijk betere kansen van Erdogan te winnen dan Kiliçdaroglu.

Godsgeschenk

De breuk in de oppositie leek een godsgeschenk te zijn voor Erdogan en zijn AKP-partij, maar het crisisoverleg dit weekend op diverse partijbureaus repareerde een deel van de schade. De twee burgemeesters bezochten maandag Aksener en smeekten haar terug te keren aan de oppositietafel. Dat resulteerde in een mogelijke oplossing: een gedeeld ‘ticket’ voor Yavas en Imamoglu, die dan in het veld treden als vicepresidenten onder Kiliçdaroglu. Met dit voorstel, dat goed leek te vallen bij de CHP, schoof Aksener maandagmiddag weer doodleuk aan bij het beraad van de Tafel van Zes.

Prognoses zijn in deze hectiek weinig waard (ook het effect van de aardbeving op de verkiezingsuitslag is ongewis), maar wellicht komt er voor de oppositie dan toch iets goeds voort uit dit koningsdrama. Zo kan de electorale aantrekkingskracht van de twee burgemeesters worden verzilverd, zonder dat de oppositie wezenlijk last krijgt van beider achilleshielen. Voor Imamoglu is dat het feit dat hem een strafzaak boven het hoofd hangt, voor de nationalist Yavas het feit dat de Koerdisch gezinde HDP weigert hem als president gedoogsteun te geven. De ruim 10 procent van de HDP is nodig om Erdogan te verslaan.

Als alle knikkers voor de oppositie in de juiste gaatjes rollen, kunnen de kiezers in mei Kiliçdaroglu dus het mandaat geven een eind te maken aan het twintigjarige bewind van Erdogan.

Nauwelijks internationale ervaring

Wordt alles dan anders in Turkije? Geenszins. Op interessante nieuwe gedachten over internationale politiek bijvoorbeeld is Kiliçdaroglu noch zijn partij ooit betrapt. De CHP-leider heeft als jonge econoom een paar jaar in Frankrijk gewerkt, meer internationale ervaring heeft hij niet. Maar dat hij Frans spreekt, is mooi meegenomen.

Sowieso heeft Kiliçdaroglu geen avontuurlijk cv. Voordat hij in 2002 toetrad tot het parlement, was hij ruim dertig jaar ambtenaar op de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. Een hoogtepunt was zijn uitverkiezing in 1994 door het weekblad Ekonomik Trend tot ‘Ambtenaar van het jaar’.

Sinds 2010 is Kiliçdaroglu partijleider van de CHP en in die hoedanigheid leidde hij een reeks verkiezingsnederlagen tegen de oppermachtige AKP. Zijn partij slaagde er maar niet in uit te stijgen boven de 26 procent van de stemmen. En dat in een periode waarin Turkije alle kanten op werd geslingerd: de Geziprotesten, oorlog in Syrië, de mislukte staatsgreep, invoering van het presidentieel stelsel door de almaar autoritairder Erdogan.

Het meest aansprekende dat Kiliçdaroglu daar tegenover wist te stellen, was de 432 kilometer lange voettocht die hij in de zomer van 2017 ondernam van Ankara naar de Maltepe-gevangenis in Istanbul, waar een prominente partijgenoot gevangen zat. De tocht was gemodelleerd naar de Zoutmars in 1930 van Mahatma Gandhi, met wie Kiliçdaroglu enige uiterlijke gelijkenissen heeft.

Aleviet

Zoals Gandhi ageerde tegen het Brits kolonialisme, zo protesteerde ‘Gandhi Kemal’ tegen het ‘illiberale populisme’ van de AKP. ‘Hak, hukuk, adalet’ (recht, wet, rechtvaardigheid), riepen de duizenden aanhangers die Kiliçdaroglu tijdens zijn tocht begeleidden. Ze liepen op gepaste afstand, want het plaatje wilde dat de partijleider de voettocht in z’n eentje ondernam. Geruchten dat hij af en toe de bus nam, wees hij verontwaardigd van de hand. ‘Ik loop elke centimeter!’

Tot Kiliçdaroglu’s sterke punten behoort zijn coöperatieve, verbindende inslag. Zo reikte hij de gelovige volksdelen de hand die door het ouderwetse, elitaire kemalisme altijd waren genegeerd en geminacht. De grootste fout, zei hij, was het verbod op het dragen van de hoofddoek in het onderwijs en bij de overheid. Onlangs stelde hij voor het recht op het dragen van de hoofddoek in de wet op te nemen. De samenwerking in de door hem en Aksener gecreëerde Tafel van Zes past in dit beeld.

Over één aspect van zijn cv heeft Kiliçdaroglu het zelden of nooit: zijn etnisch en religieus profiel. De man is van Koerdisch-alevitische afkomst. Daarmee verenigt hij twee minderheden in Turkije in zich, maar voor iemand die beoogt de gehele Turkse natie te vertegenwoordigen, zou het niet handig zijn dat te benadrukken.

Dat hij aleviet is, geldt in Turkije als een electorale handicap. Sommige soennitische moslims peinzen er niet over op een aleviet te stemmen. Dat hij Koerdisch is, is minder een nadeel. In zekere zin zelfs een voordeel: de HDP zal bereid zijn haar aanhang te mobiliseren voor Kiliçdaroglu’s kandidatuur.