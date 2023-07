Slaafgemaakten haalden ook ‘persoonlijk voordeel’ uit slavernij, krijgen leerlingen in Florida straks te horen

Ron DeSantis (rechts) bij een bijeenkomst van docenten in Florida. Naast hem staat onderwijscommissaris Manny Diaz Jr. Beeld TNS

Het nieuwe curriculum, dat woensdag unaniem is goedgekeurd door het onderwijsdepartement van Florida, is bedoeld voor geschiedenislessen op basisscholen en middelbare scholen. Schoolkinderen leren voortaan dat tot slaaf gemaakten niet alleen in de landbouw werkten, maar ook kleren maakten en schilder-, timmer- en huishoudelijk werk verrichten. Docenten moeten hierbij benoemen dat ze vaardigheden ontwikkelden waaruit ze, in sommige gevallen, ook persoonlijk voordeel konden halen.

Een andere passage uit de standaard waar critici over vallen, is dat er aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw niet alleen geweld werd gepleegd tegen, maar ook dóór zwarte Amerikanen in de periode van wederopbouw na de Amerikaanse Burgeroorlog.

De nieuwe onderwijsnormen geven een ‘bedrieglijk beeld’ van het slavernijverleden in Amerika volgens de zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). Ook de grootste docentenvereniging van de staat keert zich tegen de nieuwe standaard en noemt het ‘een grote stap terug’.

‘Stop Woke’-wet

Het onderwijscurriculum is aangepast in navolging van de ‘Stop Woke’-wet, die de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis vorig jaar ondertekende. In die wet staat dat leerlingen geen ‘schuldgevoelens, angst of enige andere vorm van psychisch leed’ mogen voelen door lessen over racisme en discriminatie. In de praktijk betekent dat er bijvoorbeeld geen onderwijs gegeven kan worden over ‘wit privilege’. Ook bedrijven moeten daar in diversiteitscursussen rekening mee houden.

DeSantis, die in mei bekendmaakte dat hij de Republikeinse presidentskandidaat wil worden bij de verkiezingen van volgend jaar, profileert zich door te ageren tegen alles wat hij als ‘woke’ ziet, een verzamelterm die hij gebruikt voor progressief gedachtegoed dat hem niet aanstaat. Volgens hem is er sprake van ‘indoctrinatie’ van dergelijke opvattingen in het onderwijs.

Kritiek van Disney

Eerder voerde DeSantis de ‘Don’t Say Gay’-wet door, die het scholen verbiedt om in de klas te discussiëren over seksuele geaardheid en genderidentiteit. Daarover ruziet de gouverneur al ruim een jaar met Disney, nadat topman Bob Iger kritiek uitte op de wet.

DeSantis probeerde daarop bijzondere bevoegdheden van Disney, een van de grootste werkgevers in Florida, in te trekken. De Disney-topman gaf DeSantis vervolgens een knauw gaf door hem als ‘anti-business’ te bestempelen. ‘Bedrijven hebben ook recht op vrije meningsuiting’, aldus Iger. DeSantis wordt gezien als Trumps grootste concurrent in de strijd om de presidentskandidatuur voor de Republikeinen.