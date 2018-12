Sky houdt na 2019 op met sponsoring van de wielerploeg

Geraint Thomas (L) en Chris Froome (R)van team Sky proosten bij de Tour de France. Beeld EPA

Sky was de afgelopen negen jaar te zien in het peloton. In dat tijdsbestek was de ploeg uitermate succesvol. Liefst zes keer won een renner van Sky de Tour de France: in 2012 was Bradley Wiggins de eerste Brit die in het geel Parijs binnenreed, in de daaropvolgende vijf jaar won Chris Froome de ronde vier keer en het afgelopen jaar was zijn voormalige knecht Geraint Thomas de beste.

Een expliciete reden voor het stoppen van de sponsoring gaf het mediabedrijf van miljardair Rupert Murdoch niet. In de verklaring die woensdagmorgen werd rondgestuurd, stond daarover alleen dat er sprake is ‘van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bedrijf’. Sky investeerde de afgelopen jaren in totaal zo’n 165 miljoen euro in de ploeg. Het kon niet voorkomen dat het meerdere keren in opspraak raakte.

Doping

In de Vuelta van 2017 testte Froome positief, nadat er in zijn urine een te hoge waarde van het astmamiddel salbutamol was aangetroffen. Het was voor Tourorganisator ASO reden om Froome deze zomer te weigeren voor het evenement, al moest directeur Christian Prudhomme op dat besluit terugkomen, omdat wielerunie UCI de zaak tegen Sky sloot. Volgens de UCI had Sky kunnen aantonen dat door ‘specifieke omstandigheden’ ten grondslag lagen aan de hoge waarde salbutamol van Froome.

Het hackerscollectief Fancy Bears maakte in de medische gegevens van voormalig kopman Bradley Wiggins, uit de administratie van wereldantidopingagentschap WADA, openbaar. Daaruit bleek dat de Tourwinnaar drie keer werd geïnjecteerd met het verboden corticosteroïde triamcinolon, iets waarvoor hij overigens wel een medisch attest had verkregen.

Poenerig imago

Vanwege de schimmige praktijken was Sky niet populair onder wielerfans. Wat ook meespeelde was de enorme dominantie die de ploeg, met name in grote rondes, aan de dag legde. Eindzeges werden vaak in een vroegtijdig stadium al bewerkstelligd, waarna de ploeg alleen nog maar hoefde te consolideren. Ook beschikte de ploeg, die in de eerste jaren met Jaguars rondreed, over een poenerig imago.

Wat er nu gaat gebeuren, is de vraag. Mogelijk blijft de ploeg gewoon bestaan, wanneer een nieuwe geldschieter zich meldt. Ook in het wielrennen hebben Arabische oliedollars inmiddels hun intrede gedaan. Zowel Bahrain-Merida en UAE Emirates zijn in handen van oliesjeiks. In zo’n geval krijgt team Sky alleen een andere naam. Dat gebeurde eerder dit jaar al met BMC, dat in zijn geheel werd overgenomen door CCC.

Waarschijnlijker is dat de renners afzonderlijk naar een nieuwe ploeg worden getransfereerd. Bij Sky staan de Nederlanders Dylan van Baarle en Wout Poels onder contract. Die laatste won in 2016 Luik-Bastenaken-Luik. Veel Nederlandse wielerfans hadden Poels graag gezien als meesterknecht van Tom Dumoulin bij Sunweb, maar die ploeg trok een paar maanden geleden de Ierse routinier Nicolas Roche aan voor die rol. Eventueel zou een nieuwe mogelijkheid zich aandienen na 2019, als het contract van Poels bij Sky afloopt.