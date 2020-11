Skivakantie is nog niet uitgesloten

Beeld AFP

Als er al wat valt te skiën, in de staart van het wintersportseizoen 2020/2021, wordt dat ‘teruggebracht tot de essentie: namelijk alleen maar skiën’. Dat zegt Frank Oostdam, voorzitter van reisbranchevereniging ANVR. Geen après-ski, geen restaurants vol stomende schnitzels, geen halve liters Stiegl langs de piste. Omhoog, naar beneden, en weer naar je huisje.

Want zonder al die randactiviteiten is de wintersport bij uitstek coronaproof, zeggen liefhebbers: als je dan toch op vakantie gaat, doe het dan van top tot teen ingepakt met bril op en sjaal voor. Als vakantiegangers mondkapjes dragen en afstandsnormen eerbiedigen, en skiliften maximumaantallen passagiers handhaven, is skiën en snowboarden aanzienlijk veiliger dan met duizend man op een strand liggen.

Vraag het de reisbranche, en een vaccin is de grote hoop op redding – zoals het de redding moet worden van elke branche. Maar voordat het vaccin er is, en voldoende is uitgerold over de Europese stranden en pistes, zijn we de volgende zomervakantie voorbij. Dus zoekt de reisbranche, waarin vele bedrijven na acht maanden vrijwel gehele stilstand op de rand van de afgrond verkeren, naarstig naar een manier om mensen weer op de weg en in de vliegtuigen te krijgen.

Eerste kanshebber: het wintersportseizoen dat weldra begint. Volgens Frankrijk en Italië kunnen we skiën rond de kerst wel vergeten, maar Oostenrijk en Zwitserland denken daar – tot ongenoegen van de andere twee – anders over. De Duitse Bondskanselier Merkel zou het liefst zien dat de Europese landen gezamenlijk besluiten alle skigebieden te sluiten. Merkel: ‘We gaan ons in Brussel daarvoor inzetten’. Frankrijk en Italië steunen dat, al was het maar om te voorkomen dat toeristen naar andere skigebieden reizen die wél open zijn.

De Nederlandse ANVR-voorzitter kreeg woensdag wel bijval van de Duitse staatssecretaris die verantwoordelijk is voor toerisme, Thomas Bareiss: een skiverbod is niet nodig als de regering de juiste voorwaarden schept, meent hij. Ook in Duitsland staat de toeristische industrie het water immers tot aan de lippen. ‘We zullen extra maatregelen moeten nemen,’ zei de staatssecretaris. ‘Zoals een beperkt aantal skipassen, minder mensen in de gondel, extra afstandsmaatregelen. Maar ik ben er zeker van dat skiën deze winter mogelijk is.’

Gezondheidspaspoort

Passagiers vragen om een ‘vaccinbewijs’ te overleggen voordat ze het vliegtuig pakken, zoals de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil doen wanneer vaccinaties beschikbaar zijn, is leuk maar volgens de reisbranche voorlopig toekomstmuziek. Oostdam hamert namens de reisbranche op testen, testen, testen, ook zonder symptomen. Vanaf 1 december wordt dat mogelijk, en Oostdam ziet daar een kans voor een voorzichtige herstart van het toerisme in.

‘Wij zijn er helemaal voorstander van als reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen van klanten gaan verlangen dat ze een negatieve test op covid-19 overleggen’, zegt Oostdam. ‘De overheid moet dat mogelijk maken voor reizigers, zodat ze bijvoorbeeld op reis kunnen met een gezondheidspaspoort. We zijn er inmiddels allemaal gewend dat we onze riem af en schoenen uit moeten doen op een vliegveld, hier kunnen we ook aan wennen.’

Oostdam ziet drie pilaren onder een beperkte hervatting van vakantiereizen, zodra althans de besmettingen zodanig afnemen dat oranje hier en daar weer plaatsmaakt voor geel. Behalve testen hoopt hij op een gezamenlijk EU-beleid. De EU-landen zouden dezelfde standaarden kunnen afspreken om reizen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: burgers uit landen waar het cumulatieve aantal besmettingen per 100 duizend inwoners over de afgelopen veertien dagen lager is dan 50 ligt mogen vrij door de EU reizen. Nu hanteren landen hun eigen drempels, quarantaineregels en daarop gebaseerde reisadviezen.

‘Dat maakt het een enorme warboel’, zegt Oostdam. ‘Ook Brussel zelf adviseert betere afstemming van de reisadviezen. Er is in de reisbranche grote behoefte aan één Europees criterium dat de kleur van het reisadvies bepaalt.’

Tot slot moeten reizigers zich realiseren dat ook op vakantie protocollen gelden, net als thuis. Gesloten horeca, verplichte mondkapjes, afstand van anderen: het is voorlopig ook tijdens het volwassen speelkwartier het nieuwe normaal.

Als dat alles het reizen weer mogelijk maakt, zou dat niet alleen goed nieuws zijn voor wintersportliefhebbers en voor de reisbranche en aanverwante industrieën, met op nummer één de luchtvaart, zegt Oostdam. Het zou ook goed nieuws zijn voor de belastingbetaler. ‘Op dit moment hangt de hele reisbranche van de NOW-regelingen aan elkaar. De overheid betaalt lonen door, en er moet nog veel meer geld bij als wij tot volgend jaar zomer stil moeten blijven liggen.’

En, wijst Oostdam er fijntjes op: de wintersport is ideaal als kleinschalige activiteit. Mensen zitten niet in volle vliegtuigen, bussen of resorts, maar gaan met hun eigen auto’s en slapen in hun eigen chaletjes.

Zucht

Desondanks veegt viroloog Ab Osterhaus het idee van de kunst- en vliegwerkvakantie zuchtend naar de rand van de tafel. ‘Als we op die schaal gaan testen, dan worden het grotendeels sneltests en die zijn maar voor 80 procent betrouwbaar. Bovendien is zo’n test een momentopname. Als je vervolgens het vliegtuig in stapt en naast iemand gaat zitten die na zijn test is besmet, dan besmet je zelf vier of vijf dagen later ook weer anderen. Moeten we dan elke dag bij de skilift gaan testen?

‘Besmettingen komen van reisbewegingen, door onderling contact. Als je echt alleen op zo’n berg van boven naar beneden gaat dan zal het aantal besmettingen wel meevallen. Maar je moet er ook naartoe, met vrienden bij elkaar in de auto, nietwaar? Ik ben zelf geen skiër, maar ik heb begrepen dat een groot deel van de lol zit in de après-ski en al het andere er omheen, dus ik vraag me af hoe leuk het is zonder. Kun je dan niet beter nog een jaartje wachten?’