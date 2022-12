Sjoerdtje Hofstra (100): ‘Alle voorzieningen hebben de saamhorigheid kleiner gemaakt’

Sjoerdtje 'Sjoeke' Hofstra Beeld Aurélie Geurts

Sjoerdtje Hofstra, Sjoeke voor intimi, besloot drie weken geleden in een opwelling haar auto weg te doen. Ze stond op een kruispunt in Heerenveen, had een auto van rechts voorrang verleend en begon net op te trekken toen ineens een fietser van links opdook en vlak voor haar bumper langs scheurde. Ze kon nog net op tijd op het rempedaal trappen en een ongeluk voorkomen. Een 10 voor het reactievermogen van de bijna 101-jarige, zou je zeggen, maar ze nam subiet een ferm besluit: ik doe mijn auto weg. Er volgde nog één laatste ritje naar huis en dezelfde dag belde ze de garagehouder, verkocht de Opel Astra, zegde de verzekering op, klaar.

Mist u uw auto?

‘Ja, ik deed er al mijn boodschappen mee en reed geregeld naar mijn zus in Dokkum. Gelukkig komt nog elke week de SRV-wagen langs. De SRV-man komt aan de deur om mijn mandje met boodschappenbriefje op te halen en brengt het gevuld weer terug, tot in de keuken. Ik hoop dat de SRV-wagen blijft bestaan.

‘De SRV-man heeft ook een sociale functie. Ik herinner mij uit de tijd dat ik in it Blau Hûs werkte een oude man die tijdelijk bij ons werd opgenomen om aan te sterken. De SRV-man was opgevallen dat hij, sinds zijn vrouw was overleden, alleen nog maar gortebrij bij hem kocht. Na een tijdje vroeg hij de weduwnaar of hij ook nog iets anders at. Nee, was zijn antwoord. Daarop waarschuwde hij zijn huisarts en die constateerde dat de man was uitgedroogd en verzwakt.’

Wat voor werk heeft u gedaan?

‘In mijn leven zit een rode draad, alles past in elkaar. Toen ik een meisje van een jaar of 6 was, vroeg ik mijn moeder om een lap stof omdat ik mijn zieke pop moest verbinden. En wat ben ik later geworden? Verpleegkundige. Maar eerst heb ik lange tijd in de huishouding gewerkt in verschillende gezinnen, vanaf mijn 15de. De schoolmeester kon wel zeggen dat ik moest doorleren, maar daar was geen geld voor. Na zeven jaar het huishouden gedaan te hebben in een domineesgezin met vijf kinderen, dacht ik: ik kan dit werk niet altijd blijven doen. Ik was 29 jaar en solliciteerde bij het Diakonessenhuis in Groningen, waar ik een opleiding tot verpleegkundige kon volgen. Na vijf jaar werd ik gevraagd te komen werken it Blau Hûs in Oranjewoud. Dat was iets nieuws; een huis voor mensen die iets mankeerden, maar niet thuis konden blijven wonen en niet in het ziekenhuis terechtkonden. Het ging bijvoorbeeld om reumapatiënten, mensen met een spierziekte of MS. Het was een verpleeghuis en revalidatiecentrum. In die tijd, de jaren vijftig, ontstonden de eerste verpleeghuizen in Nederland, it Blau Hûs was de eerste in Friesland. Ik begon als verpleegkundige, werd afdelingshoofd en uiteindelijk – nadat er een nieuw gebouw was gekomen en it Blau Hûs een plek werd voor tijdelijke opvang – directeur. Ik heb er mijn topjaren beleefd, ben daar zo gelukkig geweest.’

Wat maakte u zo gelukkig in uw werk?

‘Ik houd ervan anderen te helpen. Nog steeds komen mensen naar mij toe voor een gesprek en om raad. In it Blau Hûs was ik helemaal op mijn plaats. Het was kleinschalig, je kende iedereen persoonlijk. Als er moeilijkheden waren met patiënten of tussen personeelsleden, riepen ze mij er altijd bij. Zoals die keer dat twee verpleegkundigen elkaar in de haren waren gevlogen. Ze hielden elkaar vast en krabden elkaar. Ik ging tussen hen en in staan, zwaaide met mijn arm en zei: ‘En nu is het afgelopen’.’

Wat is uw talent, als u altijd de boel mocht sussen?

‘Dat ik rustig blijf en goed kan luisteren.’

Hoe ging u om met lastige patiënten?

‘Met veel geduld, luisteren wat ze te zeggen hebben en begrip tonen. Deze mensen doen moeilijk omdat ze het niet gemakkelijk hebben, niet omdat ze zo zijn. Je moet niet direct oordelen als iemand zich lastig gedraagt of gauw boos wordt. Het is beter je af te vragen wat erachter zit. Als je in gesprek gaat, kom je er vaak achter wat achter die boosheid schuilgaat. Dan kun je begrip tonen en worden ze rustiger. Dit heb ik door ervaring leren inzien.’

Hoe was het voor u, die voor haar werk leefde, om met pensioen te gaan?

‘In 1981 werd tegen mij gezegd: als je nu stopt, kan een ander werk krijgen. Het was een tijd van grote werkloosheid. Omdat ik niet getrouwd was, was ik degene die vaak voor allerhande klusjes werd gevraagd, zowel op mijn werk als in de kerk en in het verenigingsleven, want ik kon altijd. Daardoor was ik bijna nooit thuis. Daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee. Ik weet nog dat ik net met pensioen was en bij het boodschappen doen een bekende tegenkwam. Voorheen moest ik altijd doorlopen, want hup naar mijn werk. Maar nu kon ik zomaar blijven staan en een praatje maken. Ik kreeg ook tijd voor uitstapjes met vriendinnen.’

Heeft u gekozen voor een leven alleen of is het zo gelopen?

‘Ik heb het geprobeerd, maar het is op niets uitgelopen. In Groningen, toen ik in het ziekenhuis werkte, had ik verkering en ben ik gevraagd, maar ik durfde het niet aan. Ik zei dat hij niet meer hoefde te komen. Het was een goeie jongen, vond alles goed, liever had ik een man met pit. Hij bleef mij maar brieven schrijven. Later, na mijn pensioen, heb ik op een advertentie gereageerd. Ik kreeg een alleraardigste brief terug, maar die man bleek in de 80, dus 20 jaar ouder. Hij had mijn vader kunnen zijn! ’

Wat vindt u een belangrijke verandering in de afgelopen eeuw?

‘Er zijn veel voorzieningen gekomen die het leven beter hebben gemaakt voor iedereen, zoals de verplichte ziektekostenverzekering. Die is geloof ik tijdens de oorlog door de Duitse bezetter ingevoerd. Arme mensen gingen vroeger niet naar de dokter omdat ze het niet konden betalen en kregen daardoor niet de zorg die ze nodig hadden. En natuurlijk de AOW, waardoor ouderen niet meer hoefden te verkommeren. Ik hoor mijn beppe nog uitroepen: ‘Hoor nou, wat ik van Drees krijg!’’

Hoe waren de leefomstandigheden van uw familie?

‘Ik ben in armoede geboren en grootgebracht. Ik kan niet zeggen dat ik daardoor geen goede jeugd heb gehad, het was veilig en vertrouwd bij ons thuis. Mijn ouders waren heel eenvoudige mensen. Vader was een werkman, dat betekende dat hij aanpakte wat er te krijgen was. Ik herinner mij dat er een waterleiding werd aangelegd in ons dorp en mijn vader hielp met graven. Ook werkte hij bij boeren op het land. Omdat er niet altijd werk was, kwam het voor dat er geen geld in huis was. De buurvrouw was het op een dag opgevallen dat mijn moeder niets kocht bij de melkboer, die dagelijks met paard en wagen langskwam. Omdat ze vermoedde waarom niet, gaf ze ons melk. We aten vaak hetzelfde, maar daar had ik geen erg in: aardappelen en sperziebonen of snijbonen die mijn vader zelf verbouwde. Mijn moeder maakte de groente in, in grote kruiken, zodat we er maanden van konden eten. Iedereen had het moeilijk, dat schepte een band. Mensen hielpen elkaar, de saamhorigheid in ons dorp Spannum was groot, net zoals in de oorlog. We spraken met elkaar af dat we die saamhorigheid na de oorlog zouden voortzetten, maar vanaf dag één was het voorbij.’

Foto gemaakt in 1926 in Spannum met haar broer Haije voor hun ouderlijk huis. Sjoerdtje is hier 5 jaar, haar broertje 3,5 jaar. Beeld Aurélie Geurts

Hoe komt het denkt u dat de saamhorigheid verdween?

‘De mensen kregen het beter. Ze redden zichzelf wel. De voorzieningen die kwamen, vervingen de noodzaak elkaar te helpen. Ik wil niet zeggen dat het vroeger beter was, of slechter. Alles is anders.’

Hoe heeft u het leven van ouderen zien veranderen?

‘Mijn beppe had een belangrijke rol in het dorp. Overal waar een kind werd geboren, werd zij erbij geroepen, want de dokter kwam meestal te laat. Hij moest op de motorfiets uit een ander dorp komen. Beppe was de vraagbaak van jonge moeders. Ouderen die niet meer zelfstandig konden wonen, trokken vaak in bij een van hun kinderen in, zoals mijn pake. Daar kwamen bejaardenhuizen voor in de plaats. Het paradoxale nu is dat het aantal ouderen toeneemt, maar steeds meer bejaardenhuizen sluiten. Dat is de omgekeerde wereld.’

Bent u voor de terugkeer van bejaardenhuizen?

‘Ja, er moeten er juist meer komen. Daar is direct hulp als ouderen die nodig hebben. Nu moeten ze zo lang mogelijk thuis blijven en een beroep doen op hun familie. Maar die kan dat niet allemaal opvangen. Ze werken bijna allemaal. Een deel van de ouderen vereenzaamt en het komt vaak voor dat ze vallen in huis. Ik ben zelf niet zo lang geleden ook twee keer gevallen, een keer in de keuken en een keer in de huiskamer. Pas ging ik in de kelder iets pakken, maar ik kon de trap niet meer op. Met pijn en moeite heb ik mijzelf omhoog gekregen.’

Zou u zelf liever in een bejaardenhuis willen wonen?

‘Ja omdat het lopen moeilijker wordt en het er niet beter op zal gaan. Nee, omdat ik nu alles zelf kan bepalen en uit Oranjewoud zal moeten vertrekken, waar al mijn kennissen wonen. Je weet niet of je in een verzorgingshuis plezierige mensen treft, misschien kom ik aan tafel te zitten met iemand die smakt tijdens het eten. Het liefst blijf ik toch in mijn eigen huis.’