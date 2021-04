Situatie ziekenhuizen stabieler, vaccinatie vergevorderd onder 80-plussers

Mensen staan op gepaste afstand in de rij voor hun vaccinatie. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Versoepeling van de maatregelen per 28 april is pas mogelijk als het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen over de piek heen is, zo vertelde minister De Jonge dinsdagavond bij de persconferentie.

De afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 301 nieuwe patiënten per dag opgenomen. Dat is lager dan het gemiddelde van de voorgaande dagen, maar nog wel 3 procent hoger dan vorige week. De komende dagen moet blijken hoe de trend zich ontwikkelt. Het aantal opnamen op de ic toont wel al meerdere dagen gemiddeld een dalende lijn. Afgelopen week waren het er 10 procent minder dan vorige week.

Zeker 800 duizend tweede prikken gezet

In de periode tot en met 11 april hebben bijna 3 miljoen Nederlanders een eerste dosis coronavaccin ontvangen, van wie ruim 800 duizend ook een tweede. Dit blijkt uit de wekelijkse vaccinatie-update van het RIVM. Intussen liggen deze aantallen al hoger: woensdag passeerde Nederland de mijlpaal van 4 miljoen prikken.

Doordat huisartsen nog niet gebruikmaken van het landelijk registratiesysteem, heeft het RIVM de vaccinatiegraad tijdelijk onvoldoende in beeld. Wel heeft het goed zicht op thuiswonende 70-plussers, die voornamelijk bij de GGD worden gevaccineerd. Zo blijkt dat bijna alle 90-plussers die tot vaccinatie bereid zijn al een tweede prik hebben gekregen. Ook onder 80- tot 89-jarigen is de campagne vergevorderd. Mensen tussen de 70 en 80 wachten bijna nog allemaal op hun tweede afspraak.