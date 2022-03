Situatie ziekenhuizen blijft onder controle: kabinet koerst af op intrekking van alle coronamaatregelen

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat de pers te woord op het Binnenhof. Beeld ANP

De voornaamste beperkingen gelden nu nog in het openbaar vervoer, waar mondkapjes moeten worden gedragen, en voor grote evenementen, waarvoor alle bezoekers nu nog een negatief testbewijs moeten kunnen tonen. Het zijn de laatste restjes van de lockdown die in december van kracht werd en die vanaf januari stapsgewijs steeds verder werd afgebouwd.

Minister Kuipers van Volksgezondheid voorzag vorige maand dat die afbouw tot rap oplopende besmettingsaantallen zou leiden, zeker omdat in het zuiden carnaval gevierd ging worden en veel mensen op wintersport gingen. Dat is uitgekomen: gezondheidsinstituut RIVM registreerde woensdag ruim 74 duizend positieve tests, het hoogste aantal op een dag sinds 11 februari. Tegelijkertijd melden de ziekenhuizen geen explosieve stijging van het aantal opgenomen patiënten en blijft het ook relatief rustig op intensive care-afdelingen. Daar liggen nu 160 patiënten met covid-19, tien minder dan op woensdag.

Daardoor voelt het kabinet zich gesterkt in het voornemen om ook de laatste maatregelen in te trekken. Het advies om de helft van de tijd thuis te werken, zou dan met onmiddellijke ingang kunnen vervallen, de andere maatregelen per 23 maart. Alleen basisadviezen zoals handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven dan nog van kracht. Mondkapjes zijn alleen nog nodig in het vliegtuig, omdat daar internationale regels gelden.

Het besluit moet volgende week dinsdag officieel worden genomen. Eerst volgt nog een advies van het Outbreak Management Team, dat vrijdag bijeen komt.