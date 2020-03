Situatie wordt nijpender voor Nederlandse toeristen in Zuid-Amerika

In Buenos Aires wordt de bagage van een Koreaanse toeristen in veilige kleding vervoerd. Beeld Getty Images

Het aantal besmettingen in Latijns-Amerikanse landen loopt uiteen van tientallen tot enkele honderden. Het zijn getallen die verbleken bij de (tien)duizenden besmettingen in de VS en Europa. Toch wordt in veel landen stevig ingegrepen.

Het vooruitzicht voor Nederlanders in Latijns-Amerika wordt steeds grimmiger, omdat regeringen dagelijks de (reis)beperkingen opschroeven. Na overleg op maandag tussen negen Zuid-Amerikaanse landen gingen de grenzen in vrijwel het hele continent dicht voor reizigers uit andere werelddelen. In de meeste landen is het vliegverkeer aan banden gelegd en is uitreizen zo goed als onmogelijk geworden.

Noodtoestand Ecuador

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een complete quarantaine van zijn land afgekondigd. In Ecuador geldt de noodtoestand. Vanuit de Ecuadoraanse stad Guayaquil kwam donderdag het bericht dat een toestel van KLM verboden werd te landen, omdat lokaal werd gevreesd dat er besmette passagiers aan boord waren. Ook een (leeg) toestel van de Spaanse maatschappij Iberia werd in Ecuador tegengehouden. Argentinië overweegt een lockdown. Het is slechts een greep uit de stevige politieke reacties op het virus.

Nederlandse reizigers zijn veelal overvallen door de reisbeperkingen. In Peru (momenteel ruim 150 besmettingen, nog geen doden) mogen mensen enkel nog bij uitzondering de straat op, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Tussen 20.00 uur en 05.00 uur geldt een avondklok. Politie en leger zien erop toe dat de regels worden nageleefd.

Vast op slaapzaal

Brabander Mike van Wijk (21) is gestrand in een hostel in de Peruaanse stad Cusco. Sinds Peru zondag een reisverbod heeft afgekondigd, zijn hij en honderdvijftig andere backpackers veroordeeld tot hun slaapzalen. ‘Ik slaap met zes op een kamer. Een jongen hoest de hele nacht, dan begin je je toch zorgen te maken.’ Tijdens korte uitstapjes naar de supermarkt wordt hij geregeld ondervraagd door soldaten en agenten. ’s Nachts wordt de buitendeur vergrendeld, het begint op een gevangenis te lijken.’

Van Wijk is een van de honderden Nederlanders in Peru die in Whatsappgroepen elkaar op de hoogte houden van de weinige informatie die er beschikbaar is. In de groepen gaan verhalen rond over mensen die door hun hotels op straat worden gezet. In sommige hostels zou het leger alcoholcontroles uitvoeren en mensen arresteren. Van Wijk hoorde dat de Nederlandse regering probeert om vliegtuigen naar de hoofdstad Lima te sturen. Maar dat betekent nog niet dat hij terugkan, de bussen naar Lima rijden niet en hij heeft geen retourticket. ‘Ik denk dat ik bij KLM onderaan de lijst sta.’

Gestrand

Ook Jorien van der Haar (28) uit Zwolle is met haar vriend gestrand in Cusco. ‘Zorg dat je een goed plekje hebt, waar je je prettig voelt’, is haar advies aan andere reizigers. Ze hebben genoeg budget om nog maanden vooruit te kunnen, maar zouden het liefst teruggaan. Het stel verruilde donderdag hun hotel voor een Airbnb. ‘Bij het hotel kregen we te horen: je mag uitchecken, maar daarna ben je niet meer welkom.’

In een soortgelijke situatie verkeren de honderden Nederlandse toeristen in Argentinië. Buitenlanders die onlangs aankwamen zitten verplicht in quarantaine. Maar ook anderen kunnen niet het land uit, omdat reizen aan banden is gelegd. Nederlandse toeristen laten weten de straat niet op te durven, omdat de politie paspoorten controleert en buitenlanders naar noodposten brengt waar ze een ‘coronacheck’ krijgen.

In de hoofdstad van Ecuador, Quito, worden bussen preventief ontsmet. Beeld AFP

De meeste reizigers kiezen ervoor in hun hotel te blijven, maar vanuit Argentinië klinken verhalen over hotels die toeristen weigeren uit angst voor het virus. De Nederlandse ambassade in Argentinië is overbelast en geeft weinig thuis, klagen Nederlandse reizigers. Ambassadeur Roel Nieuwenkamp was donderdag niet bereikbaar, maar beschreef een dag eerder in het Nederlands-Argentijnse radioprogramma La Hora Naranja de situatie op de ambassade. ‘Het is een ongekende crisis. We werken met man en macht, maar hebben een klein team.’

Geduld

De ambassade probeert meer vluchten te regelen naar hoofdstad Buenos Aires. Donderdagavond kondigde de ambassade twee nieuwe vluchten van AirFrance/KLM aan, voor aankomende week. De vluchten gaan naar Parijs en moeten de eerste gestrande Nederlanders en Fransen weer thuisbrengen. Enkelingen kunnen ook nog via Brazilië naar Europa reizen, maar ticketprijzen zijn explosief gestegen en ook Brazilië - met meer dan vijfhonderd besmettingen - staat onder druk om strengere maatregelen te nemen.

Ook in Midden-Amerika hebben landen de grenzen gesloten, onder andere El Salvador, Honduras en Costa Rica. In Mexico, het grootste Centraal-Amerikaanse land, geldt nog geen reisverbod, maar wordt een terugkeer voor Nederlandse toeristen steeds moeilijker. De telefoon staat roodgloeiend, laat een medewerker van de ambassade weten. Het betreft vooral toeristen uit badplaats Cancun die zo snel mogelijk terug willen naar Nederland en de grootste moeite hebben om hun tickets omgeboekt te krijgen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken deed donderdag een beroep op het geduld van Nederlandse reizigers. Honderdduizenden Nederlanders willen vanuit het buitenland terugkeren, zei hij vooraf aan crisisberaad met collega-ministers. Zijn ministerie werkt samen met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen om mensen te helpen, maar ‘het gaat tijd kosten’. Nederland vraagt in het buitenland om extra landingsrechten.