Situatie asielopvang Ter Apel zo nijpend dat Rode Kruis moet bijspringen met tenten

Het Rode Kruis zet vijftig extra tenten neer bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. Beeld ANP

Deze tenten komen bovenop de tien die de hulpverleningsorganisatie maandag plaatste. Dat het Rode Kruis tenten op het terrein van het aanmeldcentrum plaatst, is tekenend voor de nijpende situatie in het Groningse Ter Apel. Hier komen meer mensen binnen dan er overgeplaatst kunnen worden, doordat de Nederlandse asielopvang is vastgelopen. Sommige asielzoekers moeten de nacht zelfs doorbrengen op stoelen.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) hebben afgelopen nacht vermoedelijk 130 mensen op een stoel moeten slapen, en dreigt vannacht hetzelfde te gebeuren. Intussen worden asielzoekers ondergebracht in een sporthal en een crisisnoodopvang in het nabijgelegen Stadskanaal.

‘Rillen van de kou’

‘Onze hulpverleners hebben afgelopen nacht gezien dat er zelfs kinderen sliepen in de tenten, terwijl het ’s nachts best koud werd. Kinderen lagen te rillen van de kou’, aldus Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, tegen persbureau ANP. ‘Dit is onacceptabel en wij willen niet dat er nog kinderen in de tenten slapen.’

De tenten van het Rode Kruis zijn bedoeld als noodoplossing, het is niet de bedoeling dat ze er langdurig blijven staan. Van Schaik: ‘Er moet nu heel snel een langetermijnoplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen.’

Langetermijnoplossing

Wat zou kunnen bijdragen aan een langetermijnoplossing is een tweede nationaal opvangcentrum. Geen gemeente heeft zich tot nu toe opgeworpen om dit te huisvesten. Intussen verloopt de afstemming tussen kabinet, veiligheidsregio’s en gemeenten stroef: terwijl asielzoekers in Ter Apel op stoelen slapen, staan er op diverse plekken in Nederland opvangplaatsen leeg.

Door de krapte op de woningmarkt duurt het bovendien langer voordat statushouders asielzoekerscentra kunnen verlaten. En de Inspectie Justitie en Veiligheid kwam vorige maand met een rapport over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waarin werd geconcludeerd dat de dienst te weinig personeel heeft om de soms complexe asielaanvragen zowel zorgvuldig als snel te behandelen. Dat asielzoekers door de opvangcrisis vaker tussen noodopvanglocaties worden verplaatst, zorgt volgens de IND ten slotte nog weer voor extra vertraging, doordat asielzoekers vaker niet komen opdagen voor een ‘gehoor’.