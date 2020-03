Sire moedigt mooie corona-initiatieven aan met nieuwe campagne: #Daslief

Beeld Sire

Nederlanders kunnen asosociale hufters zijn − bumperklevers, herrieschoppers en treiteraars. Maar soms, zoals in deze rare coronatijden, komt het beste in ons boven: een pannetje soep voor de eenzame buurvrouw, een applaus voor het zorgpersoneel. Een jaar geleden vroeg Sire met de campagne #Doeslief aandacht voor onze slechte kant. Vandaag begint de campagne #Daslief.

‘Normaal gesproken gaan er veel voorbereiding en onderzoek aan onze campagnes vooraf’, zegt Lucy van der Helm, directeur van Sire. ‘Dit is echt door ons gevoel ingegeven. Vorige week donderdag zijn we begonnen, nu liggen er advertenties, radio-spotjes en tv-commercials klaar.’

Met #Daslief wil Sire het saamhorigheidsgevoel vergroten en alle mensen bedanken die nu voor anderen klaarstaan, van het zorgpersoneel tot de vakkenvullers. En voor iedereen die, hoe dan ook, buren, familie of vrienden helpt.

Hard nodig

‘We hebben elkaar op dit moment en in de nabije toekomst harder nodig dan ooit’, zegt Van der Helm. ‘Nu zijn er veel initiatieven, maar houden we dit nog drie weken of langer vol? Met #Daslief proberen we iedereen een hart onder de riem te steken.’

Sire is een initiatief van de communicatiebranche, geïnspireerd op de Advertising Council die sinds 1942 in de VS aandacht vraagt voor maatschappelijke onderwerpen als analfabetisme en sparen voor het pensioen. In Nederland werken reclamebureaus, communicatieadviseurs, adverteerders, uitgevers en media-exploitanten gratis mee aan Sirecampagnes. Sire krijgt geen subsidie en hoeft niet te betalen voor de spotjes en advertenties.

Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit, onderschrijft het belang van #Daslief. ‘Veel Nederlanders beleven voor het eerst een situatie van collectieve kwetsbaarheid. Dat zorgt voor een unieke ervaring van sterke lotsverbondenheid. Met als resultaat dat mensen meer voor elkaar overhebben. Spontaan, niet calculerend. Vaak voor mensen die dicht bij ons staan, soms ook voor onbekenden of vreemden die het extra hard nodig hebben. Alle onbaatzuchtige initiatieven voor elkaar zijn hiervan het bewijs. Dit is dan ook het juiste moment om #Daslief te lanceren.’