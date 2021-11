Sinterklaasintocht Arnhem lijkt gewoon door te gaan: ‘De Sint zit al op zee. Hij is welkom hier’

Volkskrant-verslaggever Rik Kuiper doet de komende weken verslag vanuit Arnhem. Hoe pakt het coronabeleid daar uit? In deze eerste aflevering: de Sinterklaasintocht.

Zes optimistische mannen nestelen zich rond een lange tafel bij Stal Mansour, een manege aan de rand van de Hoge Veluwe. Het is dinsdagavond, de Stichting Sinterklaasintocht Arnhem heeft met spoed een vergadering belegd.

Die ochtend kregen ze goed nieuws: de gemeente Arnhem geeft – ondanks de toename van het aantal coronabesmettingen – een vergunning af voor de Sinterklaasintocht van komende zaterdag. Vanavond bespreken ze de laatste details.

Manege-eigenaar Rik Steijn, een zestiger in een dik wollen vest, steekt van wal. Hij is al jaren betrokken bij de Arnhemse intocht, onder meer als leverancier van paarden.

‘De meneer van de gemeente was zeer, zeer tevreden dat we zo veel geduld hebben’, zegt Steijn. ‘Hij zit ook in een spagaat natuurlijk. Er zijn landelijke regels. En tegelijkertijd mag elke gemeente zelf een keuze maken.’

En zo is het. Het kabinet scherpte vorige week dinsdag de coronamaatregelen aan, maar liet de intochten daarbij ongemoeid. Tijdens de persconferentie vertelde premier Mark Rutte dat er een uitzondering was op de regel dat de coronapas bij evenementen moet worden gecontroleerd. Die uitzondering betrof jeugdactiviteiten zoals ‘een jeugdkamp voor de scouting’, zei Rutte, ‘maar ook de sinterklaasintochten’.

1 ouder per 2 kinderen

Desalniettemin bliezen sommige gemeenten de boel af. In Renkum, een buurgemeente van Arnhem, zet de burgemeester net als vorig jaar een streep door de intocht. Ede besloot Sinterklaas niet, zoals gebruikelijk, te ontvangen op het Museumplein. Wel is er een optocht, omdat zo’n ‘doorstroomevenement’ minder risico’s met zich meebrengt.

Arnhem – de stad waar de Volkskrant de komende weken een aantal verhalen zal maken over het coronabeleid – houdt ondertussen wél vast aan een volledig programma. Dit betekent dat Sinterklaas zaterdag per boot zal arriveren bij de Rijnkade. Daarna volgt een optocht door de stad, waarbij hij vanaf zijn schimmel naar de toeschouwers wuift.

‘Ik heb de gemeente voorgesteld aan de kade van die matrixborden neer te zetten’, zegt Steijn tegen de andere aanwezigen in de manege. ‘We zetten er twee teksten op: ‘Houd 1,5 meter afstand’ en ‘1 ouder per 2 kinderen’. Dat kost wel een paar honderd euro extra. Past dat nog in de begroting?’

‘Dat past’, zegt iemand die digitaal mee vergadert. ‘Maar wel precies, hoor.’

Het publiek zal buiten niet naar de coronapas worden gevraagd, zo is de afspraak. Wel wordt verzocht afstand te houden en een mondkapje te dragen. Ook eist de gemeente dat er ‘handhygiënepunten’ komen.

Na de optocht neemt de Sint plaats ‘in zijn werkkamer’ in de Eusebiuskerk, waar mensen kunnen langslopen.

‘Daar geldt volgens de gemeente het volgende’, zegt Steijn tijdens de vergadering. ‘Of iedereen draagt een mondkapje en dan hoef je geen coronacheck te doen. Of je doet een coronacheck en dan zijn mondkapjes niet nodig.’

‘De Sint en de rest van het gezelschap hoeven in ieder geval geen mondkapje op’, zegt landschapsarchitect Harro de Jong (43). ‘Zij gelden als artiesten.’

Die artiesten zullen zich een dag voor de intocht overigens wel laten testen op corona. Bij de grime zal ook hun coronapas worden gecontroleerd. Mocht de Sint positief testen, dan staat er – zoals altijd trouwens – een hulpsinterklaas klaar.

Kan het nog misgaan?

‘Moeten wij van tevoren besluiten of we in de kerk voor mondkapjes kiezen of scannen?’, vraagt de 44-jarige Michel van der Breggen. ‘Of kunnen we ook alleen bij mensen zonder mondkapje de QR-code scannen?’

‘We gaan iedereen scannen die naar binnen wil’, zegt Steijn. ‘En als ze dan ook nog een mondkapje dragen, is dat helemaal fijn.’

En zo lijkt de intocht van Sinterklaas in Arnhem dit jaar – na een jaar pauze – gewoon door te gaan. Al beseft iedereen dat op dit moment niets zeker is.

Dat wordt de dagen na de vergadering nog maar eens duidelijk. Woensdag maakt de Utrechtse organisatie bekend de intocht te annuleren. ‘In deze tijd van sterk oplopende covid-19-besmettingen, met overvolle ziekenhuizen, met ook de zorg voor onze eigen ruim 250 vrijwilligers, willen wij de verantwoordelijkheid om tienduizenden mensen bijeen te brengen, niet dragen’, schrijft de organisatie.

Donderdag komt het OMT met het advies ‘lockdownachtige maatregelen’ af te kondigen, waarbij evenementen geschrapt worden en bioscopen en theaters dicht moeten.

Het brengt burgemeester Marcouch niet aan het twijfelen over de Arnhemse intocht, laat hij donderdag weten. ‘Ik kijk naar de lokale situatie, naar wat hier mogelijk is. Op de Rijnkade is veel ruimte. Langs de route ook. Het comité ziet het zitten. En de premier heeft intochten niet verboden. We gaan er gewoon voor.’

‘De Sint zit al op zee’

Dinsdagavond in de manege lijken de optimistische mannen (en die ene vrouw die er digitaal bij is) ook niet te vrezen voor een late afgelasting. Al komt het onderwerp wel kort ter sprake.

‘Kan er nog een kink in de kabel komen?’, vraagt Michel van der Breggen, verantwoordelijk voor de portofoons.

‘Ja’, zegt Steijn. ‘Elke dag kan het nog misgaan. Als de besmettingen verder oplopen en een of ander OMT zegt: niet doen! Dan moeten we door met plan B.’

‘Vrijdag is er weer een persconferentie’, zegt De Jong.

‘Klopt’, zegt Steijn. ‘Maar ik verwacht niet dat ze dan iets zullen aankondigen dat direct zaterdag in werking treedt.’

En dat is ook hoe burgemeester Marcouch erover denkt. ‘De Sint zit al op zee’, zegt hij donderdag. ‘Arnhem is een gastvrije stad. Hij is welkom hier.’