Sinterklaas doet de inkopen al op Black Friday (wanneer de prijzen ook echt lager zijn)

Medewerkers van pakketbezorger PostNL sorteren pakketjes in het sorteercentrum. November is, in de aanloop naar Black Friday, Sinterklaas en Kerst, een van de drukste periodes van het jaar. Beeld ANP

Korting tijdens Black Friday is (meestal) echte korting

Gemiddeld zijn winkelprijzen rond Black Friday echt lager dan in de periode ervoor, blijkt uit cijfers van prijsvergelijker Tweakers en zustersite Hardware Info. De vaakgehoorde klacht dat winkels hun prijzen voorafgaand aan het commerciële festijn verhogen om vervolgens te stunten met nepkortingen, is over het algemeen dus onjuist.

Tweakers analyseert vooral prijzen van consumentenelektronica; samen met speelgoed de populairste productcategorie rond Black Friday. Afgelopen jaren zag Tweakers in aanloop naar het uit Amerika overgewaaide fenomeen het aantal kortingen met meer dan 40 procent toenemen.

Die aanbiedingen zijn doorgaans niet kunstmatig. Uit onderzoek van Hardware Info in 2018 blijkt dat de 150 populairste producten eerder goedkoper werden in de weken voor Black Friday dan duurder. Dit komt overeen met het beeld dat Tweakers heeft over andere jaren, maar het sluit incidentele manipulatie van kortingen niet uit. Vanaf 1 januari 2023 zijn deze volgens Europese wetgeving verboden. Dan mag korting alleen nog worden berekend in verhouding tot de laagste prijs in de afgelopen maand.

Sinterklaas doet de inkopen vaak al rond Black Friday

In de week van Black Friday hebben online- en fysieke winkels het twee keer zo druk als in een normale week, blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Thuiswinkel. Gemiddeld stijgt de omzet met meer dan 100 procent ten opzichte van het gemiddelde van week 1 tot en met 44.

De omzetstijging rond Black Friday was de afgelopen drie jaar hoger dan die in week 49, doorgaans de week van pakjesavond. De meeste consumenten doen hun sinterklaasinkopen 2 tot 4 weken van tevoren. 23 procent van de Black Friday-winkelaars koopt cadeautjes voor 5 december. Ruim 30 procent doet al inkopen voor Kerst. Desondanks zijn de weken voor Kerst doorgaans nog drukker dan de Black Friday-periode. Alleen in de coronajaren 2020 en 2021 was de omzetstijging lager.