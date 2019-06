Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen

De stad Philipsburg op Sint Maarten. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit kan grote economische gevolgen hebben. Een ander is deze week gebleken tijdens een besloten regionale bijeenkomst van de zogeheten FATF, de Financial Action Task Force. FATF is een intergouvernementele groep van tientallen landen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, die zich richt op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Witgewassen

De afgelopen jaren heeft Sint Maarten, een autonoom land binnen het koninkrijk, steeds verzuimd zijn wetgeving aan te passen aan de FATF-richtlijnen. Het eiland geldt als een plek waar jaarlijks, bijvoorbeeld in de vele casino’s, grote bedragen uit het plaatselijke en internationale criminele circuit worden witgewassen, deels ook met kennis van lokale politici.

Sint Maarten kreeg van FTAF, na talrijke eerdere waarschuwingen, tot eind maart de tijd. Die deadline is niet gehaald. Onlangs heeft het parlement, waarvan een deel van de leden bij een eerdere zitting over witwassen niet kwam opdagen, nog een poging gedaan de wetgeving bij te stellen. Maar deze wetgeving is nog niet van kracht, terwijl dat een uitdrukkelijke voorwaarde van FATF is.

Op de regionale vergadering deze week op Trinidad is Sint Maarten door andere lidstaten fel onder vuur genomen. In het ontwerp van een zogeheten ‘openbare verklaring’, waarover de Volkskrant beschikt, staat niet alleen dat het eiland ‘onvoldoende vooruitgang’ boekt, maar ook dat bij ongewijzigd beleid FATF zijn lidstaten in november zal oproepen ‘om tegenmaatregelen te nemen om hun financiële systemen te beschermen tegen de voortgaande risico’s van witwassen en terrorismefinanciering die van Sint Maarten komen.’

Zes wetten

Deze verklaring is op het allerlaatste moment toch niet openbaar gemaakt. De strekking ervan is echter geheel ongewijzigd voor Sint Maarten van kracht. Eind september, zo is de inschatting van deskundigen op Trinidad, moet het eiland in totaal zes wetten van kracht hebben, om te voorkomen dat het bij een plenaire vergadering van FATF in november tot een definitieve veroordeling komt, zoals eerder is gebeurd voor Iran en Noord-Korea.

FATF heeft ‘zijn tanden laten zien’ en Sint Maarten ‘heeft er flink van langs gehad’, aldus betrokkenen. De eerdere opstelling van ambtenaren en politici op het eiland geeft echter geen enkele garantie dat Sint Maarten dit keer zijn zaken wel goed zal aanpakken. Daarvoor zouden mogelijk de belangen van bijvoorbeeld politici te groot zijn.

Steekpenningen

Dat laatste is deze week ook gebleken uit de dagvaarding die op Sint Maarten is uitgebracht tegen Theo Heyliger, de machtigste politicus op het Bovenwindse eiland. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Heyliger de afgelopen tien jaar voor miljoenen euro’s aan steekpenningen ontvangen.

Theo Heyliger is in februari opgepakt als verdachte in de zogeheten zaak-Larimar. Hierbij gaat het om enorme corruptie en fraude in de bouwsector. Heyliger heeft volgens de aanklachten van diverse bedrijven niet alleen geld ontvangen, soms in grote contante bedragen, maar bijvoorbeeld ook een auto ter waarde van zo’n 200 duizend euro.