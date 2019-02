Singer-songwriter Ryan Adams beschuldigd van seksuele intimidatie

Ryan Adams. Beeld Dan Hallman/Invision/AP

Op de dag dat er een nieuwe sekstape van R. Kelly met een minderjarig meisje opduikt, wankelt nóg een muzikale mastodont op zijn voetstuk. De Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel machtsmisbruik.

The New York Times sprak met zeven vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw Mandy Moore. Uit de verhalen kan een patroon worden gedestilleerd: veel van de vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams aanbood hen te ondersteunen. Adams heeft zelf een muzieklabel, Pax-Am. Later wilde hij seksuele diensten in ruil voor zijn hulp. Als de vrouwen weigerden, trok hij zijn aanbod in.

Volgens The New York Times begon Adams in 2013 met een 14-jarige fan te communiceren. De krant zag meer dan drieduizend tekstberichten in die de zanger met het meisje wisselde tussen haar 15de en 16de. ‘Als mensen dit wisten, zouden ze zeggen dat ik R. Kelly was, lol’, schreef hij haar.

Volgens de advocaat van Adams ontkent de zanger ooit seksuele gesprekken te hebben gevoerd met iemand waarvan hij wist dat ze minderjarig was.

Onder de andere vrouwen die Adams beschuldigen van seksueel overschrijdend gedrag, is ook zijn ex-verloofde Mandy Butterworth. De vrouwen zeggen geestelijk te zijn mishandeld door de zanger.

Adams, winnaar van zeven Grammy's, bracht sinds zijn debuut Heartbreaker in 2000 zestien albums uit. Hij brak bij het grote publiek door met zijn cover van Taylor Swift’s album 1989. De zanger zegt spijt te hebben als hij ooit iemand onbedoeld heeft gekwetst. Desondanks noemt hij het artikel in The New York Times overdreven, de verhalen uit hun verband gerukt, of onjuist.