Sinds wiet legaal is, maken New Yorkers een recreatieve inhaalslag: ‘You want a gummy?’

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Maral Noshad Sharifi ziet in New York hoe drugs alom aanwezig zijn.

Ik kan bijna geen stap meer zetten in New York zonder dat ik drugs aangeboden krijg. Of het nou ochtend is of avond, in het weekend of op een doordeweekse dag. En dan heb ik het niet over mensen die het verkopen. Ik heb het over vrienden of vreemden die hun gedrogeerde vreugde met mij willen delen. ‘You want a gummy?’

Waar het meest mee wordt gestrooid zijn de edibles, vaak zachte gummybeertjes met THC erin, de werkzame stof in marihuana. Veel New Yorkers in mijn bubbel eten die alsof het kauwgom is. Niet in een club of café, maar in het zwembad, museum en badhuis, tijdens een picknick of, gewoon, tijdens een bergwandeling.

Ze worden op onverwachte momenten aangeboden, door onverwachte figuren. Laatst was ik door een vriendin meegevraagd naar een klassiek concert in Carnegie Hall. ‘You want a gummy?’, hoorde ik opnieuw, naast me. Ik bedankte. Ik had de twee heren naast mij, hun haren netjes naar achteren gekamd, pas net ontmoet. Bovendien was het maandagavond.

Toen ik mijn vrienden in New York elf jaar geleden, op mijn 23ste, vertelde dat ik xtc had geprobeerd, waren ze bezorgd. Harddrugs? Gevaarlijk! Elf jaar later blijkt in dezelfde vriendengroep niets meer te gek. Iedereen wil even een paar uur high zijn. Op een zondagmiddag worden servetjes geopend met kleine stukjes paddo’s. ‘Hapje?’

Drugs zijn altijd al volop aanwezig in New York, maar sinds wiet hier in 2021 werd gelegaliseerd is er een ware, recreatieve drugsrenaissance aangebroken. Aan de wietgeur in de stad valt onmogelijk te ontsnappen. Dat geldt overigens niet alleen aan de oostkust. In bijna de helft van de Amerikaanse staten is wiet gelegaliseerd – ook de edibles, de eetbare variant. Er liggen in New York wetsvoorstellen klaar die ook paddo’s legaal zouden kunnen maken.

Overal in New York worden wietproducten aangeboden door de vele smokeshops. De winkel op deze foto bleek geen vergunning te hebben voor de verkoop van cannabis. Beeld Spencer Platt/ Getty

Amerikanen, steeds minder gelovig, staan steeds toleranter tegenover wiet. Negen op de tien is voor een vorm van legalisering, blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center. Het zijn vooral oude, conservatieve kerkgangers die er niets van moeten weten.

Maar de legalisering gaat ook gepaard met problemen. Nu blowen in veel staten legaal (en lucratief) is, wordt de kweek ook professioneler. De THC-gehalten zijn soms zo hoog dat een paar trekjes van een joint soms meer weg hebben van harddrugs. In New York kom je het sterke spul op iedere hoek van de straat tegen, in de vele smokeshops.

Uit een recent rapport blijkt dat het aantal drugsvergiftigingen onder Amerikaanse kinderen sterk toeneemt. Ze belandden steeds vaker op ic’s omdat ze de zakjes vrolijk gekleurde drugs verwarren met snoep. Staten als Colorado en Massachusetts hebben wetten aangenomen die de verpakkingen minder kindvriendelijk moeten maken. Ook honden raken steeds vaker vergiftigd door de gummy’s die ze op straat vinden.

Maar ook degenen die wel weten wat ze in hun mond stoppen, kennen niet altijd de werking van de drugs. Geregeld word ik gebeld door angstige vrienden die zich urenlang ziek voelen omdat ze hun edibles niet goed hebben ingeschat. Ze gaan ineens veel harder uit hun dak dan ze hadden verwacht, of dan de vorige keer.

Na jaren in Amsterdam te hebben gewoond, dacht ik het allemaal wel te hebben gezien. Maar, nee. De Amerikanen maken nu een recreatieve inhaalslag. Ik geef het meteen toe: de rollen zijn in elf jaar tijd omgedraaid. Nu ben ik vaker bezorgd over mijn vrienden dan zij over mij.